Plenitude: per te una Nescafé Dolce Gusto GRATIS

Con il gestore del gruppo Eni ritorna la favolosa offerta disponibile per pochi giorni che ti omaggia di un premio adatto alla tua casa. In questo mese, Plenitude ha scelto per i suoi clienti la macchina del caffè Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS, disponibile gratuitamente per chi richiede uno switch.

Danno diritto a questa iniziativa le offerte Fixa Time e la Trend Casa. In entrambi i casi per ricevere il regalo è necessario passare almeno una delle utenze ad Eni Plenitude. Il premio messo a disposizione da questo fornitore è disponibile da oggi fino al 7 Dicembre 2023.

Plenitude Nescafé: ecco la promo BOMBA

La prima tariffa prevede prezzo della materia bloccato per un anno ed uno sconto del 5% con la domiciliazione delle bollette. La spesa della Luce è di 0,1829 €/kWh in monoraria e di 0,6650 euro/Smc per il Gas. Inoltre, è presente un costo di commercializzazione e vendita di 24 euro mensili per entrambe le forniture (12 euro per l’energia e 12€ per il gas).

La seconda tariffa disponibile e compatibile con la promo del momento ha un prezzo indicizzato con un piccolo spread aggiuntivo sui consumi. Questo contributo è di 0,0132 euro/kWh e di 0,1000 €/Smc.

Il costo di commercializzazione in questo caso è nettamente più basso rispetto alla Fixa Time. Stiamo parlando infatti di 5,28 euro al mese per il Gas e di 9 euro mensili per la luce.

In alternativa alla macchina Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS è possibile scegliere tra una combinazione di 130 capsule per la vostra Dolce Gusto.

L’iniziativa è valida solo richiedendo il cambio fornitore con le due offerte che abbiamo visto. Tale promozione è valida ONLINE solo entro il 7 Dicembre 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.