POCO X3 Pro: lo smartphone perfetto costa ancora di meno

POCO X3 Pro è un perfetto smartphone da tutti i giorni. Ideale per te se sei un tipo un po' maldestro, te lo porti a casa a soli 249,90€ in promozione su Amazon. Grazie al ribasso del 17%, infatti, risparmi ben 50 euro sul prezzo di listino.

Lo puoi pagare secondo tre modalità differenti ma se sei interessato ti consiglio di approfittarne subito dato che la promozione è in scadenza.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Cosa aspettarti da POCO X3 Pro

Sicuramente è uno smartphone grande e imponente. Una volta preso in mano ti accorgi che supera il tuo vecchio modello in fatto di dimensioni. Ciononostante se ami avere una visione chiara di ciò che sta scritto sul display, è l'opzione che più ti conviene.

Disponibile in colorazione Phantom Black, questo modello monta un pannello da 6,67 pollici con refresh rate da 120Hz e risoluzione FullHD+. Come ti suggerivo è perfetto per scorrere tra documenti, applicazioni e persino per guardare qualche contenuto in streaming.

Nel suo cuore trova un processore Qualcomm Snapdragon che viene abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Praticamente puoi giocare anche ai tuoi titoli mobile senza incontrare problemi. In più non manca una portentosa batteria da 5160mAh che si alimenta in modo rapido per essere sempre sul pezzo.

Sul pannello posteriore, infine, è montata una quadrupla fotocamera con cui scattare foto e registrare video alla perfezione.

Per un utilizzo quotidiano è uno smartphone più che degno di nota. Acquista subito il tuo POCO X3 Pro su Amazon a soli 249,90€. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime.

Puoi decidere di pagarlo in un'unica soluzione, con finanziamento o mediante le cinque rate proposte dallo stesso e-commerce.