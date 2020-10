Porno e deepfake: i casi si moltiplicano

Quando il deepfake si mescola alla politica, gli effetti sono pericolosi ed i precedenti scoperti sul volto di Barack Obama (a suo tempo) fecero scalpore. Quando il deepfake si mescola al porno, invece, gli effetti sono esplosivi ed i dati raccolti dai ricercatori Sensity non fanno che confermare questa dinamica.

Secondo quanto rivelato, un bot per il deepfake sarebbe stato scoperto online e sarebbe alla base di almeno 100 mila soggetti femminili le cui immagini modificate sono state condivise su vari canali Telegram dal mese di luglio a oggi. I ricercatori sono chiari in questo: il numero dei falsi prodotti è ben più elevato, ma la cifra ufficiale di quelli ritrovati già restituisce bene la misura di quel che è il fenomeno. La produzione è inoltre continua e destinata a moltiplicarsi in virtù del fatto che la segnalazione continua a propagarsi e la produzione, quindi, aumenta.

Il servizio è web based, un’evoluzione del già noto “DeepNude“: si carica l’immagine di una donna e se ne ottiene un fotomontaggio estremamente realistico del volto su un corpo nudo. A questo punto si può scegliere se pubblicare l’immagine direttamente o scaricarla: se si utilizza un profilo gratuito l’immagine avrà una filigrana sovrapposta, se invece si utilizza un account a pagamento (8 euro) si possono ottenere oltre 100 fotomontaggi di questo tipo senza filigrana alcuna.

Today we go public with the findings of a new investigation: early this year we uncovered a new deepfake bot on Telegram, an evolution of the infamous DeepNude from 2019, which "undressed" at least 100.000 women without their knowledge.https://t.co/JLhDtfo7jq pic.twitter.com/gjMIZ2CzV1

— Sensity (@sensityai) October 20, 2020