Preply: il tuo compagno di viaggio nell'apprendimento delle lingue

Preply offre una piattaforma di apprendimento linguistico con un’ampia selezione tutor esperti pronti a guidare gli studenti nel loro viaggio di apprendimento.

La piattaforma vanta 32.000 tutor qualificati in oltre 120 materie, tra cui le principali lingue come inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, cinese, arabo, giapponese e portoghese.

Come funziona Preply:

Trova il tuo tutor: Preply mette in contatto gli studenti con un tutor che si adatta alle loro esigenze di apprendimento. Con una vasta selezione di tutor altamente qualificati, gli studenti possono scegliere quello che meglio si adatta ai loro obiettivi.

Inizia a imparare: Il tutor selezionato guiderà gli studenti attraverso la prima lezione e li aiuterà a pianificare i loro prossimi passi. Con lezioni personalizzate e un approccio focalizzato sullo studente, gli studenti possono ottenere risultati fin dalla prima lezione.

Scegli quante lezioni seguire ogni settimana : Gli studenti possono scegliere quanti corsi frequentare ogni settimana e prepararsi a raggiungere i propri obiettivi linguistici. Con un metodo di apprendimento coinvolgente e interattivo, gli studenti acquisiranno fiducia e competenza nella lingua che stanno studiando.

Lezioni garantite: Preply non offre lezioni gratuite, ma lezioni di prova seguendo una politica di garanzia 100% soddisfatti o rimborsati. Se la lezione non si è svolta o non è stata all’altezza delle aspettative, è possibile richiedere la sostituzione gratuita dell’insegnante, a prescindere dalla differenza di prezzo.

Formazione linguistica aziendale: Preply offre anche programmi di formazione linguistica personalizzati per team e aziende. Con la possibilità di prenotare una presentazione per scoprire di più su come Preply può aiutare a migliorare le competenze linguistiche dei dipendenti.

