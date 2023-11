Presa smart italiana, monitoraggio d'energia e TANTE possibilità (10€)

Con una presa smart in casa tutto diventa più semplice e intelligente. Non devi più alzarti per gestire i vari dispositivi perché hai tutto a portata di smartphone ma soprattutto sai quanto consumi nello specifico. TP Link ti mette a disposizione questo gioiellino da non perdere e con il Black Friday in corso? Concludi un vero e proprio affare.

Collegati al volo senza aspettare un secondo in più per approfittare dello sconto del 27% e pagarla appena 10,99€. Non devi far altro che aprire Amazon e aggiungerla al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Presa Smart: con TP LINK tutto è al sicuro

Oltre ad essere semplice da usare e installare, la presa smart ti offre diverse funzioni che permettono alla vita di tutti i giorni di diventare più fluida e dinamica con una spesa irrisoria. Se pensi che trasformare un appartamento in uno spazio intelligente sia cosa da poco, mi sa che non hai visto i prezzi degli ultimi anni!

Invece di dover comprare elettrodomestici nuovi soltanto perché non solo collegati alla linea internet, con TP Link risolvi in un attimo. La presa è facile da usare perché la usi come se fosse un adattatore tra presa di corrente e dispositivo che vuoi rinnovare.

Scarica l’applicazione sul tuo smartphone ed hai fatto: in un secondo sai quanto consumi, puoi gestire da remoto il prodotto e anche creare delle routine e dei timer.

È compatibile con gli assistenti vocali quindi se hai Amazon Alexa o Google Assistant la puoi controllare anche vocalmente.

Niente di più semplice ma allo stesso tempo funzionale: abbinala a computer, lampade, prodotti vari e che potrebbero tornarti utili.

Cosa aspetti? Non perdere questa offerta Black Friday e porta a casa la tua Presa Smart a soli 10,99€ con lo sconto su Amazon.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.