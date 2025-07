Prime Day 2025: tutti gli Amazon Echo a prezzi scontati

I Prime Day 2025 hanno avuto finalmente inizio. Con loro sono andati online numerosi sconti. Nel caso tu fossi interessato a rendere la tua casa smart, il primo passo da fare è acquistare un assistente vocale. Per questo motivo ti occorre un dispositivo Echo. Ce ne sono tantissimi e di tutte le forme e grandezze con ribassi che, in alcuni casi, dimezzano persino il prezzo iniziale. Scegli il tuo preferito e mettilo subito nel carrello.

Echo POP è il più piccolo e ideale per qualunque ambiente nella casa, con audio potente e design colorato. Mettilo nel carrello a soli 22,99 euro invece di 54,99 euro.

Se desideri qualche funzione in più inerente alla temperatura, allora scegli Echo Dot che rimane compatto e perfetto per qualunque stanza. Disponibile a 32,99 euro invece di 64,99 euro.

Ma se è il comodino lo spazio che vuoi far diventare smart, allora c’è Echo Spot. Compatto e con display integrato per avere un feeback anche visivo. Disponibile su 59,99 euro invece di 94,99 euro al Prime Day 2025.

Per allargare gli orizzonti ci vuole sempre un dispositivo Echo, ma in questo caso dotato di display intelligente. La linea Show è quella che unisce l’utile al dilettevole con uno schermo touch su cui poter vedere informazioni, foto e non solo. Per il divertimento hai lo streaming a portata di mano, ma anche la sicurezza viene amplificata potendo usare questi prodotti come monitor di controllo.

Il primo ad avere la meglio al Prime Day 2025 è Echo Show 5, Mettilo nel carrello a soli 59,99 euro invece di 109,99 euro.

Con uno schermo più grande, fa la sua apparsa anche Echo Show 8. Disponibile a soli 99,99 euro invece di 169,99 euro.

E se proprio vuoi strafare, impossibile da perdere è Echo Hub. Questo è un vero e proprio pannello di controllo per la tua casa intelligente con uno schermo da 8 pollici touch e intelligente. È facilissimo da installare e completo di ogni funzione. Ora anche economico con lo sconto del 35% che te lo fa mettere nel carrello a 129,99 euro invece di 199,99 euro.

Echo Auto, infine, è il tuo compagno di viaggio. Finalmente puoi avere Alexa a piena disposizione anche quando guidi così da non distrarti e poter ottenere informazioni, riprodurre musica e tutto il resto. Lo acquisti a soli 34,99 euro con uno sconto del 50% firmato Prime Day 2025.