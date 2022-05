La domanda che dà il titolo a questo articolo è solo apparentemente banale: scambieresti la tua privacy con un buono sconto? Offre inoltre lo spunto per porre un altro quesito: quanto vale la protezione dei tuoi dati personali? Ha un prezzo? I risultati di uno studio elaborato dal team di Atlas VPN, che propone una soluzione avanzata per la cybersecurity forniscono una risposta.

Un buono sconto in cambio della privacy: accetteresti?

Il punto di partenza è la ricerca condotta da Tinuiti, secondo la quale ben sette utenti su dieci (per la precisione il 73% del campione intervistato) sarebbero disposti a cedere le proprie informazioni in cambio di una gift card da 20 dollari. Il grafico qui sotto mostra quali: l’indirizzo email, quello di casa, il nome completo o il numero di telefono. Solo il 23% dei chiamati in causa declinerebbe l’offerta.

La percentuale elevata testimonia come, in molti casi, ci sia ancora bisogno di acquisire un’adeguata consapevolezza relativa all’importanza dei dati personali. Metterli nelle mani di qualcuno in cambio di pochi spiccioli può rivelarsi la più sbagliata delle decisioni: dopotutto, nel mondo reale, chi mai lo farebbe con i propri documenti?

È inoltre necessario acquisire una corretta percezione dei rischi che conseguono a una gestione poco attenta delle attività online, sia durante la navigazione sia con la fruizione di risorse o contenuti multimediali. Evitare che possa essere tracciata o monitorata con le finalità più disparate è essenziale e le Virtual Private Network svolgono proprio questo ruolo. Scegliendo oggi la soluzione completa di Atlas VPN puoi approfittare di uno sconto dell’81%, ma senza rinunciare alla tutela della privacy: anzi, rafforzandola. Tra le molte funzionalità incluse citiamo il protocollo WireGuard per non scendere a compromessi in termini di prestazioni e la tecnologia SafeSwap che instrada automaticamente il traffico generato attraverso server differenti da tutto il mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.