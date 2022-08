Problemi con DAZN oggi 14 agosto: cosa sta succedendo

Vigilia di ferragosto complicata per DAZN. La piattaforma che detiene i diritti di trasmissione in esclusiva dell’intero campionato di Serie A sta ricevendo critiche da decine di utenti che lamentano problemi con la visione delle partite del tardo pomeriggio: Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna.

L’hashtag “#DAZN” è immediatamente diventato trend topic su Twitter riempito di segnalazioni da parte di abbonati che condividono tutti lo stesso messaggio di errore.

“Siamo spiacenti, si è verificato un errore su DAZN. Riprova. Error code: 10-000-000”

Problemi con DAZN: la risposta ufficiale della piattaforma

L’emittente ha risposto alle critiche con un messaggio condiviso attraverso i suoi profili social:

“Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente.

Team DAZN“

Come risolvere? Purtroppo non vi è presente altra soluzione se non quella di riprovare e sperare che il problema rientri. Malfunzionamenti simili sono stati riscontrati da diversi utenti anche ieri sera per le partite Lecce-Inter e Monza-Torino.

Un inizio difficile che ricorda quello della passata stagione, quando la piattaforma streaming aveva riscontrato qualche problema di troppo con la trasmissione delle prime giornate di campionato. Una situazione che sembrava essere definitivamente rientrata, ma che adesso si è ripresentata con l’inizio della nuova Serie A.

