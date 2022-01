PureVPN: 89% di sconto sul piano da 5 anni

Trovare una VPN valida e al contempo economica è un'impresa per nulla semplice. Proprio per questo motivo è bene fare attenzione ai periodici sconti a qui vengono sottoposto questi servizi.

In molti casi, le piattaforme offrono prezzi scontati per sottoscrizioni piuttosto lunghe. Ciò permette di usufruire di tutte le comodità di una VPN di qualità senza spendere cifre folli.

Va bene spendere poco, ma va poi sempre considerato il fattore performance e anche un'assistenza in grado di intervenire prontamente in caso di problemi tecnici.

Sotto questo punto di vista, merita senza ombra di dubbio una citazione PureVPN. Si tratta di una piattaforma già nota per la qualità dei suoi servizi che, grazie agli straordinari sconti di questi ultimi giorni, rappresenta una delle migliori scelte in ottica sicurezza sul Web.

Prezzo record per PureVPN: solo 1,03 euro al mese con il piano da 5 anni

PureVPN offre tutto ciò che serve a chi vuole avere tra le mani uno strumento in grado di evitare restrizioni geografiche e censure di qualunque tipo. Inoltre, così come qualunque servizio di questo tipo, la piattaforma offre uno strumento efficace in ottima sicurezza.

Utilizzando una rete costituita da 6.500 server sparsi in 140 paesi, PureVPN è in grado di offrire connessioni veloci e stabili, adatte per qualunque tipo di attività online. Che si tratti di streaming, di download file o di semplice gaming, l'utilizzo della VPN avrà un impatto pressoché nulla sulle performance della rete.

Non solo, l'azienda offre un'app specifica per la pressoché totalità di piattaforme possibili: Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Rispetto a tante altre aziende simili però, PureVPN va oltre offrendo compatibilità anche con Amazon Firestick, Roku, Kodi e console varie (PlayStation e Xbox).

La facilità di utilizzo e l'assistenza di livello, rendono ancora più appetibile l'offerta. In virtù di quanto detto, lo sconto sul piano quinquennale rappresenta un qualcosa di imperdibile. Con appena 1,03 euro al mese infatti, è possibile ottenere una delle VPN più apprezzate dell'intero settore.