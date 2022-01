Roku è uno dei modi migliori per trasformare la tua televisione tradizionale in una smart TV. Questi dispositivi sono disponibili in diversi modelli con specifiche diverse e ti consentono di aggiungere canali per guardare i contenuti che desideri. Ricordandoti sempre di usare un servizio valido come PureVPN.

Mentre il Roku Channel Store offre una selezione esaustiva di canali a pagamento e gratis.

In questa guida completa ti diremo come trovare i canali Roku nascosti.

PureVPN: come aggiungere canali Roku nascosti

Puoi accedere ai canali nascosti su tutti i dispositivi Roku, indipendentemente dal fatto che tu abbia un Roku Ultra, Roku Express o Roku Streaming Stick Plus.

Questi i passaggi da seguire:

Visita my.roku.com sul tuo cellulare o computer Accedi al tuo account Roku Nella sezione Gestisci account, tocca o fai clic su Aggiungi canale con un codice Inserisci il codice di accesso al canale desiderato e seleziona il pulsante Aggiungi canale Verrà visualizzato un avviso popup. Tocca o fai clic su OK per procedere Seleziona “Sì, Aggiungi canale”

Il canale non apparirà immediatamente nell'elenco dei propri canali Roku. Per accedervi occorre seguire questo percorso:

Impostazioni > Sistema > Aggiornamento sistema > Verifica ora sul tuo dispositivo Roku

Migliori canali Roku nascosti

Ecco i migliori canali nascosti di Roku nel 2022.

1. The Space Opera Channel

Codice di accesso: (sottv)

Se ti piacciono le serie di fantascienza e i film indipendenti.

2. TV da nessuna parte

Codice di accesso: (NMJS5)

NowhereTV è uno dei più antichi canali nascosti su Roku, dove troverai un'ampia gamma di contenuti da reti come PBC, ABC, NBC, BBC e HBO.

3. La TV del cartello

Codice di accesso: (chibchombiatv)

El Cartel TV fornisce l'accesso a dozzine di canali TV in diretta sudamericani, in particolare quelli originari della Colombia.

4. Podcast di iTunes

Codice di accesso: (ITPC)

I podcast di iTunes ti consentono di ascoltare i podcast di iTunes gratuiti. Non è necessario installare iTunes sul computer.

5. Twitch.TV non ufficiale

Codice di accesso: (TwitchTV)

Se sei un appassionato giocatore, vale la pena dare un'occhiata a Twitch.

6. EuroRoku

Codice di accesso: (296XJKP)

Questo canale Roku nascosto a pagamento ti consente di accedere ai live streaming delle famose stazioni TV europee.

7. Wilderness Channel

Codice di accesso: (FL82109)

Se sei interessato alla natura e ai contenuti relativi alla fauna selvatica.

8. AOL acceso

Codice di accesso: (aol)

Con AOL On, hai accesso ai contenuti di reti TV come HGTV, BBC News, Food Network, Cooking Channel, ET Online e DIY Channel.

9. TV e radio di Arirang

Codice di accesso: (ArirangTV)

Arirang TV and radio è uno dei canali di riferimento per la programmazione radiofonica e televisiva sudcoreana.

10. Spazio-tempo

Codice di accesso: (CN6MRTG)

Ti piace l'astronomia? Space Time è un canale Roku nascosto con contenuti disponibili pubblicamente dalle agenzie spaziali di tutto il mondo, in primis la più importante: la NASA.

11. Videogiochi

Codice di accesso: (T6PH2V)

Se ti piace guardare le procedure dettagliate dei videogiochi.

12. RokuMovies

Codice di accesso: (zb34ac)

RokuMovies presenta film stravaganti e strani a basso budget.

13. MultiLive

Codice di accesso: (DNLMK)

Troverai dozzine di canali da Berlino, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia e Cipro.

14. Radar meteorologico

Codice di accesso: (radar)

Weather Radar ti dà accesso a tutto ciò che ti viene in mente relativo al meteo.

15. DISHWorld

Codice di accesso: (DISHWorld)

Non troverai un servizio TV internazionale in diretta migliore di DISHWorld, di proprietà di Sling.

16. RokuCast

Codice di accesso: (CL9D5D)

Con RokuCast, puoi guardare video HTML5 dal browser Chrome del tuo computer al tuo dispositivo Roku.

17. StreamNowTV

Codice di accesso: (sntvdemo)

Fan dei film indie? La versione beta di StreamNowTV offre film di collaboratori indipendenti di vari generi come horror, azione, dramma e commedia.

18. Film muti

Codice di accesso: (RLQXKG)

Troverai i migliori film muti.

19. Lezioni di chitarra professionale

Codice di accesso: (ProGuitar)

Se vuoi imparare a suonare la chitarra.

20. 5ik.TV

Codice di accesso: (5ikTV)

Con 5ik.TV, puoi trasmettere in streaming canali TV in diretta dai paesi dell'Estremo Oriente come Corea del Sud, Giappone e Cina.

21. TV per bambini felici

Codice di accesso: (HappyKids)

Happy Kids TV offre un'ampia varietà di programmi per bambini come musica, guide alle attività e altro ancora.

22. Questioni alimentari TV

Codice di accesso: (foodmatterstv)

Food Matters TV è un canale Roku privato essenziale per i buongustai.

