Quanto costa un Password Manager? Bastano 1,69 €/mese per un gestore sicuro

Utilizzare un Password Manager è sempre più importante, considerando i tantissimi account che ogni utente utilizza ogni giorno, su tutti i propri dispositivi. Per motivi di sicurezza, è fondamentale utilizzare una password diversa per ogni account.

Tenere traccia di tutte le credenziali d’accesso è praticamente impossibile e annotarsi le password su un blocco note (digitale o cartaceo) non è una soluzione sicura e comoda da usare. Meglio, quindi, puntare su di un Password Manager, soprattutto se il servizio è completo e conveniente.

È il caso di NordPass che costa appena 1,69 euro al mese per utente singolo (ma c’è anche una versione gratuita utilizzabile su un unico dispositivo) oppure 2,79 euro al mese per la versione Family, per 6 utenti differenti.

Le promozioni prevedono l’attivazione del Piano 2 anni. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordPass. C’è sempre una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

NordPass è il Password Manager da scegliere oggi

L’importanza di un Password Manager rende ancora più conveniente puntare su una soluzione conveniente come NordPass che include funzionalità avanzate come:

l’archiviazione sicura di un numero illimitato di password

il salvataggio e la compilazione automatica

la possibilità di importare e esportare password

il generatore di password

la sincronizzazione multi-dispositivo delle password

l’autenticazione a più fattori per la protezione delle password

Scegliere NordPass significa accedere a un nuovo Password Manager completo, conveniente e sicuro. Il costo dipende dal piano scelto. Con l’abbonamento biennale, NordPass costa:

1,69 euro al mese per il piano per utente singolo

per il piano per utente singolo 2,79 euro al mese per il piano Family per 6 utenti

Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto. NordPass mette a disposizione dei suoi clienti anche varie opzioni per utenti business, con servizi dedicati a prezzo scontato. Anche in questo caso, i dettagli sono disponibili di seguito.

