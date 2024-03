Questa Caffettiera prepara anche il Cappuccino! (e costa 69€!)

La macchina per caffè espresso Cecotec Express Power Espresso 20 fonde il fascino del design retrò con le più moderne tecnologie per garantire una perfetta esperienza caffè ad ogni tazza. Il suo corpo in acciaio inossidabile, impreziosito da un manometro analogico, aggiunge un tocco di eleganza retrò alla tua cucina, mentre la potenza di 1350 W e la pressione di 20 bar assicurano risultati da vero professionista.

Grazie alla tecnologia ForceAroma e alla pompa di pressione, ogni tazza di caffè si distingue per un aroma intenso e una cremosità unica. Inoltre, sistema di riscaldamento rapido Thermoblock garantisce una temperatura costante per un’estrazione ottimale del caffè, esaltandone al massimo le qualità.

Non manca il vaporizzatore orientabile che consente di creare cappuccini dalla schiuma densa e vellutata, aggiungendo un tocco di perfezione ad ogni bevanda. Inoltre, è possibile utilizzare il vaporizzatore anche per erogare acqua calda per infusioni o per scaldare liquidi.

E con un serbatoio dell’acqua rimovibile da 1,5 litri, riempire e pulire la macchina è un gioco da ragazzi. Il vassoio antigoccia rimovibile e il sistema di risparmio energetico con funzioni di spegnimento automatico e standby rendono l’utilizzo della macchina ancora più comodo e funzionale, garantendo prestazioni impeccabili ad ogni utilizzo.