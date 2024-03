Realreviews.it: recensioni false, vince Amazon

Sulla bontà delle recensioni si gioca la credibilità la gran parte dei servizi online: voti, stelline e pollici alti sanno orientare le scelte degli utenti ed è giocoforza necessario combattere contro il proliferare dei servizi che tentano di inquinare questo tipo di giudizio collettivo. Amazon, che sulla bontà dell’offerta ai clienti ha costruito la propria reputazione, ha ora incassato una importante vittoria grazie alla chiusura di un sito (realreviews.it) che si occupava proprio di attività fraudolente ai danni dell’utenza del marketplace.

Una vittoria legale unica nel suo genere, in Italia, che apre però ora le porte ad azioni ulteriori che potranno creare nuovi importanti ostacoli sulla strada di quanti cercano lucro dietro un mercato illegale.

Spiega Amazon nell’annunciare il risultato conseguito:

Azioni simili sono già state portate avanti da Amazon in tutta Europa, con altre azioni legali nei confronti di 44 malfattori impegnati nelle medesime attività di compravendita di recensioni. Il plauso giunge quindi ad Amazon anche da Altroconsumo, associazione che per propria missione difende i consumatori e ne tutela i diritti anche al cospetto di truffe di questa natura:

Altroconsumo denuncia da tempo il fenomeno delle recensioni abusive, un fenomeno illecito e dannoso, che inganna e colpisce in primis i consumatori in buona fede. Già nel 2019 una nostra indagine aveva messo in luce il tema dei servizi di boosting e avevamo avviato svariate azioni sia con le procure che con AGCM per porre fine agli illeciti e chiedere di fare luce sulla compravendita di recensioni false sul web e sui social network. Non possiamo quindi che plaudere all’impegno di Amazon e alla prima storica sentenza emessa da un tribunale civile in Italia contro un sito di recensioni false, che ha portato all’immediata chiusura del sito Realreviews.it e ha proibito al suo gestore di intraprendere attività simili in futuro

Federico Cavallo, Responsabile Relazioni Esterne di Altroconsumo