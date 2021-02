RedmiBook Pro 14 e 15: schermi Super Retina

Insieme alla serie Redmi K40, il produttore cinese ha svelato due notebook con caratteristiche molto interessanti. I RedmiBook 14 e 15 hanno schermi con elevata risoluzione e integrano i processori Intel Core di undicesima generazione. Difficilmente però arriveranno in Europa (almeno per vie ufficiali), a differenza dei nuovi smartphone (eventualmente con altri nomi).

RedmiBook 14 e 15: specifiche e prezzi

I due notebook hanno un design che ricorda vagamente i MacBook. Entrambi sono realizzati in lega alluminio. Le principali differenze sono rappresentate da schermo, CPU e batteria. Il RedmiBook 14 ha uno schermo Super Retina da 14 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel, processori Intel Core i7-1165G7 e Core i5-1135G7, GPU Intel Iris Xe o NVIDIA GeForce MX450, 16 GB di RAM e SSD PCIe da 512 GB.

Il RedmiBook 15 ha invece uno schermo Super Retina da 15,6 pollici con risoluzione di 3200×2000 pixel, processori Intel Core i7-11370H e Core i5-11300H. Le batterie hanno capacità di 56 Wh (RedmiBook 14) e 65 Wh (RedmiBook 15) con supporto per la ricarica rapida tramite porta USB Type-C.

Le rimanenti specifiche sono comuni ai due modelli: connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, webcam HP, lettore di impronte digitali, tastiera retroilluminata, porte USB Type-C (Thunderbolt 4), USB 3.2 Type-A, USB 2.0 Type-A, uscita HDMI, jack da 3,5 millimetri e altoparlanti stereo da 2 Watt.

I notebook saranno disponibili in tre configurazioni dal 4 marzo. I prezzi sono compresi tra 4.499 e 6.299 yuan, corrispondenti a circa 575 e 805 euro, in base al cambio attuale (tasse escluse). La spesa per acquistare i nuovi RedmiBook 14 e 15 è quindi piuttosto bassa, considerata la dotazione hardware.