Revolut lancia la funzione anti-truffa basata sull'AI

Revolut, la società di servizi finanziari digitali con 35 milioni di clienti in tutto il mondo, ha presentato una nuova funzionalità anti-frode basata sull’intelligenza artificiale. Questo sistema, che si aggiunge alle misure già esistenti contro le truffe, è in grado di rilevare e bloccare automaticamente le transazioni sospette effettuate con carta di credito, proteggendo gli utenti dalle frodi.

In particolare, la nuova tecnologia AI mira a contrastare le truffe dei conti di pagamento autorizzati (APA frauds), in cui i criminali inducono gli utenti a trasferire inconsapevolmente denaro verso conti falsi.

Come funziona la funzione AI-scam

La funzione AI-scam utilizza una tecnologia avanzata di machine learning, sviluppata internamente dal team di Revolut che si occupa di crimini finanziari, per analizzare il comportamento delle transazioni e identificare quelle a rischio di truffa.

Quando una transazione è sospetta, la funzione blocca il pagamento e avvia una procedura speciale nell’app, che guida il cliente a verificare la natura della transazione e, se necessario, a contattare un esperto di frodi Revolut per ulteriore assistenza.

I vantaggi della funzione anti-truffa

Revolut sostiene che la funzione AI-scam ha già portato a una riduzione del 30% delle perdite finanziarie dovute a truffe con carta di credito da quando è stata introdotta. David Eborne, Head of Fraud di Revolut, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare la nostra nuova funzione AI-scam, che utilizza una tecnologia di intelligenza artificiale all’avanguardia per impedire ai truffatori di approfittare della gente comune. Abbiamo trascorso mesi a innovare e testare il prodotto in modo che i clienti possano continuare a spendere e inviare il loro denaro in tutta sicurezza”.

La funzione AI-scam permette inoltre ai clienti di effettuare pagamenti con carta a siti di criptovalute e investimenti, che sono spesso bloccati o limitati da altre banche. Revolut garantisce così ai suoi clienti sia libertà che sicurezza.

Le truffe nel trading i più pesanti per i clienti

Stando ai dati diffusi da Revolut per il 2023, le truffe finanziarie più costose per i suoi clienti sono state quelle legate agli investimenti, che hanno rappresentato il 59% del denaro complessivo perso a causa delle frodi sui pagamenti autorizzati. Al contrario, le truffe sugli acquisti online sono state le più frequenti, ma hanno inciso solo per il 9% sul valore totale frodato.

Questi dati dimostrano come le truffe nel trading e negli investimenti, seppur meno diffusi, comportino perdite economiche più ingenti per gli utenti.