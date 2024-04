Rimuovi i tuoi dati personali sul web con Incogni (50% di sconto)

Nulla oggi è gratis, nemmeno i servizi che siamo soliti usare senza pagare. Dove sta il trucco allora? Nei dati personali, o meglio nella raccolta delle nostre informazioni private da vendere poi ad aziende di terze parti e su cui modellare la pubblicità.

E se questa è la parte invisibile, ce n’è un’altra che non possiamo definire tale, anzi: ci stiamo riferendo alle continue chiamate spam che riceviamo ogni giorno sul telefono di casa e sul cellulare, in aggiunta a messaggi ingannevoli, tentativi ripetuti di inganno tramite email e ancora tanto altro. Una soluzione efficace? Dopo averlo provato, ti consigliamo di affidarti a Incogni, il servizio in abbonamento di Surfshark che rimuove i dati personali dai database dei broker. In queste ore lo puoi acquistare in sconto del 50%, al prezzo di 6,49 euro al mese invece di 12,98 euro.

Come funziona Incogni

Il funzionamento di Incogni è molto semplice. Una volta che il servizio è attivo, Incogni si rivolge ai broker presenti nel suo elenco chiedendo loro di rimuovere i dati dei suoi utenti dai loro database. In seguito i broker procedono con la cancellazione delle informazioni, così come richiesto.

Il servizio di Incogni non si limita però a richiedere l’eliminazione dei dati, ma compie nuovi controlli nelle settimane e nei mesi successivi per accertarsi che i broker non aggiungano di nuovo le informazioni personali degli utenti in questione. Dall’alto della sua esperienza, l’azienda è consapevole che sono rari i casi di cancellazione delle informazioni dopo la prima richiesta.

Invece, in caso di rifiuto dei broker a rimuovere i dati personali degli utenti, Incogni contatta le agenzie che si occupano di proteggere i consumatori. Ciò basta per raggiungere l’obiettivo.

Il piano annuale di Incogni è in offerta a 6,49 euro al mese invece di 12,98 euro, per effetto del 50% di sconto rispetto al prezzo di listino. L’offerta terminerà tra poco.