Romantic scam, boom di truffe nel 2021: come difendersi

Sarà forse un effetto della Pandemia, che ci ha reso tutti più fragili e vulnerabili, fatto sta che nel 2021 si è verificato un boom di truffe a sfondo sentimentale. Meglio note con l'appellativo anglosassone Romantic scam. A lanciare l'allarme è uno specialista in protezione della privacy sul web: AtlasVPN.

Il meccanismo è di quelli più crudeli, giacché il truffatore si spaccia per una persona sentimentalmente presa ed interessata ad una vittima, col solo scopo di spillargli quanti più soldi possibile. E per quanto siamo ormai da oltre un ventennio con entrambi i piedi nel nuovo Millennio, c'è purtroppo chi ci casca ancora.

L'analisi di AtlasVPN rivela che le vittime con il cuore spezzato negli Usa hanno perso oltre 343 milioni di dollari nei primi tre trimestri del 2021.

Al momento, non ci sono dati per il quarto trimestre del 2021. Tuttavia, è lecito ritenere che le truffe romantiche abbiano causato danni per circa 500 milioni di dollari durante l'intero anno.

Romantic scam: i dati allarmanti

Le cifre della ricerca sono state estratte dal sito web ufficiale della Federal Trade Commission (FTC). Dove le vittime di truffe romantiche possono presentare le loro denunce e ricevere ulteriore aiuto.

Orbene, le perdite di denaro per romantic scam superano quelle del 2020, già solo confrontando i primi 9 mesi del 2021 con l'intero 2020. Nel 2020, gli imitatori hanno truffato 268 milioni di dollari a vittime di tutte le età. Nel primo trimestre del 2021, i danni monetari hanno superato i 342 milioni di dollari, con una crescita del 27,7%.

Forse la scoperta più sorprendente è che gli anziani di età compresa tra 60 e 69 anni hanno perso molto più denaro di tutti gli altri gruppi nel 2020 e nel 2021. Questo è stato anche il caso del 2019.

Le perdite di truffe romantiche tra le persone anziane (di età pari o superiore a 60 anni) sono aumentate da circa $ 84 milioni nel 2019 a circa $ 139 milioni nel 2020. Le fasce di età 60-69 e 70-79 sono state le più colpite tra le persone anziane, rappresentando $ 129 milioni di perdite totali riportate nel 2020.

Le perdite cumulative di $ 129 milioni nel 2020 e $ 145 milioni nel primo trimestre del 2021 significano anche che le truffe sentimentali sono state la categoria di frode finanziariamente più dannosa per gli anziani.

Ma non solo anziani. Gli individui di età compresa tra 20 e 59 anni hanno perso $ 130 milioni nel 2020 e $ 187 milioni nel primo trimestre del 2021, una crescita del 44% anche senza i dati sulle perdite nel quarto trimestre. In breve, tutte le fasce d'età sono alle prese con truffe di imitatori su siti di incontri o altre piattaforme di social media.

Come difendersi

AtlasVPN dà anche qualche consiglio su come difendersi: