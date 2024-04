Salva un numero illimitato di password e passkey con NordPass (nuova offerta)

Ogni anno ci iscriviamo a nuovi servizi, usando password sempre diverse tra loro, così da proteggere al meglio i nostri dati. A lungo andare, ricordarsele tutte è francamente e umanamente impossibile.

Vero, esistono i compilatori automatici integrati nei browser, ma non offrono una sicurezza e le funzionalità paragonabili a un password manager. Uno dei migliori disponibili oggi sul mercato è NordPass, ora in promozione a 1,69 euro al mese per i primi due anni, invece di 2,99 euro al mese.

NordPass Premium in sconto del 43% per i primi due anni

Se sei alla ricerca di una soluzione all’avanguardia, già prima scelta per milioni di persone e aziende, NordPass Premium è allora quello che fa per te. Una volta completata la sottoscrizione, potrai usare il nuovo password manager su qualsiasi dispositivo, navigare e fare acquisti più velocemente e dimenticare per sempre le reimpostazioni delle password.

Tra i principali punti di forza di NordPass si annoverano il salvataggio e la compilazione automatici dei moduli, la creazione di password complesse e la memorizzazione di un numero illimitato di password e passkey. In più si può fare affidamento su una sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi, scegliere l’autenticazione a due fattori (anche con il riconoscimento biometrico) ed effettuare ripetute scansioni del web alla ricerca di eventuali fughe di dati.

Rispetto poi ai password manager gratuiti integrati nei browser, NordPass si pone come soluzione di gran lunga migliore grazie agli strumenti di sicurezza avanzati, l’adozione di un password generator di livello avanzato e la disponibilità su qualsiasi dispositivo.

Il piano di due anni di NordPass Premium è in promozione a 1,69 euro al mese invece di 2,99 euro per i primi due anni. Se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.