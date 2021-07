Samsung Galaxy Unpacked: arrivano nuovi pieghevoli

Gli smartphone pieghevoli ancora devono esprimere tutto il loro potenziale, i modelli visti fin qui hanno faticato a mantenere le promesse formulate per via di fattori diversi: una prima generazione non certo impeccabile dal punto di vista del design e un'ottimizzazione lato software perfettibile. Tra coloro che continueranno a puntare su questo form factor inedito c'è Samsung, che presenterà le sue novità in occasione dell'evento Galaxy Unpacked programmato per mercoledì 11 agosto, alle ore 16:00.

11 agosto 2021: Samsung Galaxy Unpacked

Preparati ad aprire il tuo mondo , è quanto si legge sulla pagine del sito ufficiale dedicata all'appuntamento (link a fondo articolo). I modelli annunciati saranno con tutta probabilità Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, almeno questo è ciò che suggeriscono indiscrezioni e voci di corridoio. Non è da escludere nemmeno la presentazione di smartwatch e auricolari wireless.

Negli ultimi dieci anni e più, le innovazioni nel campo degli smartphone hanno cambiato le nostre vite. Perché cambiare qualcosa che funziona? Se non provi qualcosa di nuovo non potrai mai sapere che può esistere qualcosa di meglio. Non saprai mai cosa ti perdi. E una volta provato, non tornerai più indietro. Stiamo per regalarti una nuova esperienza. Apri il tuo mondo.

Fin dalla loro prima generazione, gli smartphone pieghevoli hanno suscitato l'interesse di coloro tentati da un form factor in grado di assumere diverse configurazioni a seconda del momento e delle esigenze da soddisfare: un telefono, ma anche un tablet quando serve, a cui ricorrere per meglio gestire le applicazioni in multitasking e per la produttività in movimento. Staremo a vedere se i tempi sono finalmente maturi per la svolta.