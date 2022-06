Samsung trasforma i frigoriferi in smart TV

Samsung ha annunciato un aggiornamento per i frigoriferi della serie Family Hub (ci sono diverse offerte su Amazon) che permetterà di accedere al servizio TV Plus (al momento accessibile solo in Corea del Sud e Stati Uniti) a partire da luglio. Il produttore coreano ha migliorato anche la tecnologia di riconoscimento del cibo. Inoltre, la suite SmartThings Home Life sarà disponibile anche in Italia entro giugno.

Samsung TV Plus su Family Hub

I frigoriferi della serie Family Hub rappresentato l’esempio perfetto di Internet of Things (IoT). La funzione principale rimane quella di conservare il cibo, ma lo schermo da 21,5 pollici aggiunge funzionalità di comunicazione e intrattemento per tutta la famiglia. Finora era possibile guardare i programmi televisivi sul display tramite mirroring delle smart TV di Samsung oppure i contenuti da uno smartphomne Galaxy. L’aggiornamento software includerà l’app TV Plus che trasformerà i frigoriferi Family Hub in smart TV.

L’esperienza di visione è tuttavia piuttosto limitata, in quanto viene usata solo una piccola area orrizzontale al centro dello schermo. Purtroppo la novità non sarà disponibile in Italia. L’update aggiungerà altre funzionalità, tra cui Smart Reorders (per gli utenti Amazon Prime negli Stati Uniti) per ordinare i filtri dell’acqua, Atelier per mostrare opere d’arte sullo schermo e un miglioramento per la tecnologia di riconoscimento del cibo (solo in Corea e Stati Uniti). La fotocamera interna effettua la scansione delle etichette e suggerisce ricette in base agli ingredienti presenti nel frigorifero.

I Family Hub funzionano anche come centro di controllo dei dispositivi SmartThings. Samsung ha aggiornato l’app omonima per offrire la suite Home Life composta da sei servizi (Cooking, Energy, Clothing Care, Pet Care, Air Care e Home Care), ora disponibile in 97 paesi, Italia inclusa.

