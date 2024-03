Sblocca TikTok in USA con NordVPN: offerta limitata

TikTok sta per essere bannato negli Stati Uniti. La Camera dei Rappresentanti ha recentemente votato a favore di una mozione che potrebbe portare alla restrizione di TikTok sul suolo americano, una decisione che influenzerebbe direttamente i 170 milioni di utenti attivi nel paese. La preoccupazione principale deriva dai legami di ByteDance, l’azienda proprietaria di TikTok, con il governo cinese, sollevando questioni di sicurezza nazionale.

Ma se stai per organizzare un viaggio negli States, esiste una soluzione semplice ed efficace per aggirare queste restrizioni: l’utilizzo di una Virtual Private Network (VPN). Tra le varie opzioni disponibili, NordVPN è una delle migliori, grazie alla sua affidabilità, velocità, facilità d’uso e soprattutto le offerte in corso.

Come accedere a TikTok dagli USA

NordVPN offre una soluzione pratica per accedere a TikTok negli Stati Uniti, nel caso in cui il ban diventi realtà. Acquistando un abbonamento biennale a NordVPN potrai approfittare di uno sconto fino al 67% e tre mesi gratuiti. Ma non è tutto, utilizzando il codice SCONTO5 pagherai ancora meno. Attenzione però: per poter visualizzare gli sconti clicca sui link presenti in questa pagina in modalità anonima.

Come sbloccare TikTok con una VPN?

Se hai già TikTok sul dispositivo:

Apri l’app VPN e seleziona un server dove TikTok è disponibile, preferibilmente vicino geograficamente per maggiori velocità (es. Canada o Messico).

Connettiti e apri il l’ap.

Se non hai TikTok sul dispositivo:

l’app potrebbe essere stata rimossa dall’AppStore/Google Play negli USA. Scaricalo da una fonte alternativa o cambia la tua posizione nell’AppStore/Google Play, connettiti via VPN a un paese dove TikTok è disponibile e scarica l’app.

Installa e connettiti a un server VPN appropriato e avvia l’app.

Su browser:

Se TikTok viene bloccato negli USA, connettiti a un server VPN dove è disponibile per accedere a tiktok.com.

Oltre alla possibilità di accedere a TikTok, NordVPN offre numerosi altri vantaggi, come la possibilità di utilizzare il servizio su fino a 10 dispositivi contemporaneamente, una crittografia avanzata AES a 256-bit, oltre 6000 server disponibili in più di 80 località in tutto il mondo, e una protezione completa da siti web malevoli, pubblicità invasive, tracker e download dannosi.

Al momento gli abbonamenti biennali sono tutti in sconto. Il più economico, il piano Standard, costa solo 3,22 € al mese grazie allo sconto e al codice che SCONTO5, ed è già sufficiente per superare la restrizione. Visita ora il sito, scegli il piano che preferisci e abbonati prima che le offerte finiscano.