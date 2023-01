200 euro di sconto su questo notebook Acer con W11

Ideale per lavoro e studio, Acer Aspire 5 è un notebook completo ed evoluto, protagonista oggi di un’offerta Amazon che lo propone a un prezzo davvero conveniente: -200 euro rispetto al listino. Un affare da cogliere al volo, soprattutto per chi desidera acquistare un computer portatile affidabile, da uno dei brand più noti e affermati sul mercato.

Acer Aspire 5: maxi sconto sul notebook

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Queste, invece, le specifiche tecniche più importanti: display Full HD da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen 5 5500U, chip grafico AMD Radeon, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, porte USB 2.0 e 3.2 (Type-A e Type-C), uscita video HDMI, slot Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, webcam HD, altoparlanti e autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momenti hai la possibilità di acquistare Acer Aspire 5 al prezzo finale di soli 429 euro, approfittando dell’offerta in corso, ovviamente fino all’esaurimento delle unità in promozione.

Amazon garantisce disponibilità immediata e spedizione gratis: ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani il notebook sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti nelle sessioni di lavoro o nello studio.

