Notebook MSI con Intel Core 11th, W11: sconto 200€

Le caratteristiche di MSI Modern 15 lo rendono un notebook adatto a supportare la produttività, grazie a una potenza di calcolo adeguata per sopportare anche i carichi di lavoro più importanti. Adatto anche allo studio e all’intrattenimento, oggi è protagonista di un’ottima offerta Amazon che lo propone in sconto di ben 200 euro rispetto al listino: non sappiamo fino a quando durerà, il consiglio per gli interessati è di non perdere l’occasione e approfittarne ora.

MSI Modern 15: grande affare su Amazon

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, invece, quelle più importanti integrate sono: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i5-1155G7, GPU Intel UHD, 8 GB di RAM, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, tastiera retroilluminata, ampio touchpad, altoparlanti, webcam con microfono, autonomia elevata e una gamma completa di porte per la connettività. A racchiudere il tutto è un telaio in alluminio con design ultra-sottile (lo spessore è pari a soli 16,9 mm). Se desideri conoscere altri dettagli, li trovi nella descrizione completa.

In questo momento, approfittando dello sconto di 200 euro disponibile, hai la possibilità di acquistare il notebook MSI Modern 15 nella configurazione appena descritta al prezzo di 599 euro.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito entro domani sarà sulla tua scrivania.

