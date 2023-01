MSI Prestige 15: sconto 600 euro per il notebook

Spinto da un processore di ultima generazione, MSI Prestige 15 è un notebook in grado di offrire prestazioni da top di gamma assoluto, per far fronte a qualsiasi esigenza in termini di produttività e gaming: oggi può essere tuo approfittando dello sconto di ben 600 euro sul prezzo di listino proposto da Amazon. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft.

Super sconto per il notebook MSI Prestige 15

Per capire quali siano le sue potenzialità è sufficiente dare uno sguardo alle specifiche tecniche del comparto hardware: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, CPU Intel Core i7-1280P, scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6 dedicata, 16 GB di RAM, SSD ultra-veloce PCIe Gen 4 da 1 TB per l’archiviazione dei dati, supporto garantito per le reti Wi-Fi 6E, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, lettore microSD, porte USB 3.2 Type-A e Type-C con Thunderbolt 4, uscita video HDMI, jack audio e autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa del prodotto.

In questo momento, grazie allo sconto di 600 euro sul listino, hai la possibilità di acquistare il notebook MSI Prestige 15 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 1.199 euro.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, entro domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.