Mini PC: sconto+coupon per BMAX B2 S con Windows 11

Grazie al doppio sconto proposto da Amazon, in questo momento BMAX B2 S è un affare da non lasciarsi sfuggire per tutti coloro che cercano un Mini PC adatto a produttività, studio, navigazione e intrattenimento multimediale. Alla riduzione di prezzo applicata in automatico dall’e-commerce si aggiunge un coupon da attivare per abbattere ulteriormente la spesa. Passiamo in rassegna tutti gli aspetti chiave dell’offerta.

BMAX B2 S: doppio sconto sul Mini PC

Con sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, integra una serie di specifiche tecniche di tutto rispetto. Ecco le più importanti: processore Intel Celeron N4020, GPU Intel UDH Graphics 600, 6 GB di RAM DDR4, unità SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2.uscite video HDMI e VGA con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, tre porte USB 3.0, slot Ethernet e lettore per schede microSD. Altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare BMAX B2 S al prezzo finale di soli 125 euro, grazie al doppio sconto Amazon di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato. Non sappiamo fino a quando durerà la promozione.

La disponibilità del Mini PC è immediata, con spedizione gratis a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani sarà da te. Segnaliamo infine la possibilità di montarlo dietro al monitor grazie alla staffa VESA fornita in dotazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.