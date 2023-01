DreamQuest Pro: il Mini PC elegante (sconto)

Chi ha detto che un Mini PC non possa essere elegante quanto un notebook o un computer desktop? È sufficiente dare uno sguardo al DreamQuest Pro per capire che non è così. Oggi, il dispositivo è proposto in sconto su Amazon. Spinto da un comparto hardware degno di nota, risulta adatto a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento. Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte software con l’installazione del sistema operativo Windows 11 Pro basato su licenza ufficiale Microsoft per la ricezione di tutti gli aggiornamenti rilascati.

Mini PC potente ed elegante: lo sconto su DreamQuest Pro

Curioso di sapere quali sono le sue specifiche tecniche? Sotto la scocca trovano posto il processore Intel Celeron N5105 affiancato da GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM e una SSD ultra-veloce da 256 GB per l’archiviazione dei dati. A questi si aggiungono i moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless oltre a una camma completa di porte: lettore microSD, jack audio, quattro USB 3.0, due slot Ethernet e ben tre uscite video HDMI 2.0 per la connessione simultanea a un massimo di altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K. Per conoscere altri dettagli puoi far riferimento alla descrizione completa del prodotto.

In questo momento, grazie allo sconto su Amazon, hai la possibilità di acquistare DreamQuest Pro al prezzo finale di soli 199 euro. Sono inclusi nella confezione l’alimentatore, un cavo HDMI con lunghezza pari a 80 centimetri e la staffa utile per il montaggio dietro al monitor (anche se nasconderlo alla vista sarebbe un peccato).

È garantita la disponibilità immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito, entro sabato sarà a casa tua, sulla tua scrivania.

