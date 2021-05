Sconto Fastweb, corri verso la tua NEXXT casa

Fastweb ha annunciato una nuova offerta per la navigazione ultraveloce fino a 2,5 Gbps “senza vincoli e senza costi nascosti“. Il costo del pacchetto è solitamente pari a 34,95 euro, ma con questa offerta, disponibile sono online, il prezzo scende a 29,95 euro mensili.

È possibile verificare tutte le condizioni dell'offerta e la copertura della rete Fastweb. Una volta "assaggiata" la qualità della rete è possibile rimanervi esattamente quanto si vuole, senza vincoli contrattuali e potendo dunque nuovamente cambiare operatore qualora emergessero opzioni migliori. Fastweb sa di poter contare su copertura, qualità e storicità importanti nella Fibra e porta quindi agli estremi la propria offerta nella consapevolezza di poter sfidare la concorrenza su ogni fronte.

Fastweb, tutti i dettagli dell’offerta

L’offerta include chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, nonché il modem FASTGate per la miglior gestione del Wifi casalingo.

Una curiosità ulteriore relativa a questa offerta è relativa a DAZN, il cui pacchetto per i contenuti in streaming può essere aggiunto in fase di acquisto per garantirsi 3 mesi gratis e, successivamente, uno sconto mensile di 1 euro (da 9,99 euro a 8,99 euro al mese): può iniziare così al meglio la propria avventura nella prossima Serie A di Calcio, di cui DAZN detiene i diritti e per la quale una buona connessione in Fibra sarà condizione essenziale per poter godere al meglio dei contenuti in massima qualità.

Per poter accedere all’offerta (disponibile solo online) è sufficiente cliccare qui.