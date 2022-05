Sconto record PureVPN: solo 1,82 euro al mese

Una Virtual Private Network deve essere sicura, stabile, performante e flessibile.

La protezione della privacy infatti, così come la prevenzione di attacchi informatici, sono una priorità assoluta in questo ambito. Allo stesso tempo la stabilità e la possibilità di collegarsi alla VPN attraverso diverse piattaforme e dispositivi è una necessità concreta.

Le performance poi, sono indispensabili se si intende fruire di servizi streaming in maniera effettiva, senza problemi come buffering o rallentamenti di sorta. Per quanto appena detto, solo una ristretta cerchia di VPN risulta capace di distinguersi per quanto concerne tali caratteristiche.

Senza ombra di dubbio PureVPN rientra in questo gruppo esclusivo, tanto più viste le recenti offerte che hanno reso questo servizio ancora più appetibile.

PureVPN: qualità al top nel settore a un costo clamorosamente basso

PureVPN è lo strumento ideale per chi intende aggirare restrizioni geografiche e censure.

Adottando questa VPN, di fatto, si ha pieno accesso a qualunque tipo di sito web e contenuto senza che enti governativi o simili possano bloccare l’attività. Lato sicurezza, questo provider adotta una rete crittografata AES a 256 bit. Ciò significa anonimato e protezione a 360 gradi.

A rafforzare la sensazione di protezione vi è anche un efficiente sistema di Internet kill switch, una severa politica no-log e altre soluzioni specifiche in ottica privacy. Sotto il punto di vista prestazionale, PureVPN offre una soluzione adatta a streaming, download e gaming, sfruttando una rete costituita da 6.500 server sparsi in ben 140 paesi.

Le piattaforme su cui è possibile applicare questo servizio sono molteplici e includono Windows, Mac, Android, iPhone, iPad, Linux oltre al pieno supporto (tramite apposite estensioni) a tutti i principali browser attualmente disponibili sul mercato.

Infine, è bene tenere conto della clamorosa offerta proposta da PureVPN. Stiamo parlando di uno sconto dell’82% sul piano biennale di questa VPN, il che permette di utilizzare la stessa spendendo solamente 1,82 euro al mese: di fatto, poco più del costo di un caffè al bar per avere tutta la protezione di uno dei migliori servizi del settore.

A tutto ciò infine, vanno aggiunti 3 mesi gratis che la piattaforma offre ai suoi nuovi clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.