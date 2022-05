Se la tua TV non ha le app, con 14€ risolvi e ottieni SKY 3 mesi

Capita di avere dei televisori un po’ obsoleti in casa e non saperne cosa fare. Nel caso tu te lo stia domandando, non hai bisogno di mandarli in pensione visto che con 14,90€ puoi risolvere il problema. Grazie al prodottino proposto proprio da Sky, non solo accedi al suo di servizio streaming ma ti porti anche avanti ottenendo i servizi più in voga.

Si tratta proprio della Now Smart Stick e ora ha in promozione 3 mesi gratis a scelta tra Cinema o Intrattenimento. Collegati subito su Amazon per approfittare dell’offerta.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

TV obsoleta che torna come nuova: una sola mossa ed hai fatto

La Now Smart Stick è un po’ una pennetta che colleghi direttamente alla porta HDMI del tuo televisore e in un secondo funziona alla perfezione. Con il suo telecomando dato in dotazione, navighi al suo interno con facilità assoluta ed hai sempre qualcosa da guardare.

Grazie alla sezione “app” che trovi alla fine del menù principale, accedi con un solo click a Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Youtube e altre applicazioni. Per utilizzare queste non devi essere abbonato al servizio Sky, infatti le utilizzi indipendentemente e senza problemi.

In ogni caso, come ti dicevo, all’interno della confezione trovi un codice che ti permette di riscattare 3 mensilità gratuite per il ticket cinema o intrattenimento. Sta a te scegliere cosa preferisci guardare, sia da una che dell’altra parte accederai a contenuti esclusivi Sky.

Approfitta al volo della promozione e acquista subito la tua Now Smart Stick per dare una seconda possibilità a una TV che altrimenti non utilizzeresti. La paghi 14,90€ ora su Amazon se ti affretti. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

