Sedia da gaming DX RACER 5 a un prezzo mai visto!

La DX RACER 5 è una delle migliori sedie da gaming in commercio e oggi può essere vostra, grazie a una promozione di Amazon, a soli 192,03 euro invece dei consueti 382,99 euro grazie a uno sconto pari al 50%.

Sedia da gaming DX RACER 5: caratteristiche principali

La DX RACER 5 presenta uno schienale alto, una struttura in tubo d’acciaio robusta, una regolazione approvata da TÜV con molle a gas con regolazione in altezza e 2 cuscini neri per una regolazione ottimale della testa e della parte lombare dello schienale. La molla a gas di classe 4 offre la massima sicurezza e consente una facile regolazione in altezza della sedia per un supporto ergonomico ottimale sia per la postura che per la prevenzione dello stress alla schiena.

Lo schienale può essere posizionato in qualsiasi angolazione da 90 a 135 gradi, il che dà la possibilità di scegliere la posizione ottimale per giocare o rilassarsi. La sedia può anche essere bloccata in una posizione fissa o può essere sbloccata per inclinarsi liberamente avanti e indietro con un movimento oscillante. Il movimento fluido e silenzioso della sedia è supportato da ruote in nylon da 2 pollici rivestite con un morbido poliuretano adatto a superfici dure e morbide.

Tutto questo può essere vostro a soli 192,03 euro, un prezzo mai visto per una sedie con queste qualità!