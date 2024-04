SelfyConto: il conto pratico e gratuito fino al tuo 30° anno di età

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum che ti offre praticità, convenienza e servizi su misura. Se sei alla ricerca di un conto corrente che si gestisce bene anche in mobilità, tramite smartphone, allora non puoi lasciartelo scappare, anche per via del canone gratis per il primo anno a tutti i titolari, oppure fino al compimento dei 30 anni per i più giovani!

Caratteristiche di SelfyConto

Canone gratis : con SelfyConto il canone è azzerato per il primo anno, e rimane gratuito fino al 30° compleanno. Successivamente, la quota di 3,75€ potrà comunque essere portato a zero con dei prodotti finanziari Mediolanum, quali prestiti, mutui, finanziamenti e altri.

: con SelfyConto il canone è azzerato per il primo anno, e rimane gratuito fino al 30° compleanno. Successivamente, la quota di 3,75€ potrà comunque essere portato a zero con dei prodotti finanziari Mediolanum, quali prestiti, mutui, finanziamenti e altri. Carte MasterCard : puoi scegliere una carta di debito, di credito o prepagata, che controlli direttamente dal conto riguardo i limiti periodici e la possibilità di sospenderle temporaneamente, per riattivarle quando vuoi. La carta di debito è gratis e comprende un’assicurazione che ti permette di acquistare in tutto il mondo in totale sicurezza. La carta di credito, con canone di 12€ l’anno, ti consente di pagare a rate e con un plafond a partire da 1500€. Con la carta prepagata, infine, puoi ricaricare tutti i giorni che vuoi all’istante, direttamente dal tuo conto, per qualsiasi acquisto tu voglia fare sul momento.

: puoi scegliere una carta di debito, di credito o prepagata, che controlli direttamente dal conto riguardo i limiti periodici e la possibilità di sospenderle temporaneamente, per riattivarle quando vuoi. La carta di debito è gratis e comprende un’assicurazione che ti permette di acquistare in tutto il mondo in totale sicurezza. La carta di credito, con canone di 12€ l’anno, ti consente di pagare a rate e con un plafond a partire da 1500€. Con la carta prepagata, infine, puoi ricaricare tutti i giorni che vuoi all’istante, direttamente dal tuo conto, per qualsiasi acquisto tu voglia fare sul momento. Operazioni base gratis : con SelfyConto puoi effettuare bonifici SEPA, addebito diretto delle utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro senza commissioni. Puoi inoltre prelevare presso i Postamat e gli ATM Intesa Sanpaolo convenzionati senza alcun costo, per una maggiore flessibilità.

: con SelfyConto puoi effettuare bonifici SEPA, addebito diretto delle utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro senza commissioni. Puoi inoltre prelevare presso i Postamat e gli ATM Intesa Sanpaolo convenzionati senza alcun costo, per una maggiore flessibilità. App Mediolanum: ti consente di controllare il conto, visionando saldo e movimenti, ricevere notifiche in tempo reale e sottoscrivere nuovi servizi della banca.

Sei interessato? Per diventare titolare i passaggi sono veramente pochi: ti basta andare nella pagina ufficiale, quindi fare clic su “Apri SelfyConto” e avviare la richiesta, con cui, in pochi minuti diventi titolare.