Sicurezza “consumer” evoluta: proteggere la famiglia digitale oltre antivirus e VPN

Per anni abbiamo immaginato la sicurezza domestica come una porta da blindare: antivirus sul computer, VPN in hotel o sul Wi-Fi del bar. Restano difese utili, ma oggi non bastano più.

Il truffatore raramente attacca il dispositivo: preferisce attaccare la persona. Un SMS del corriere, un messaggio WhatsApp con il logo della banca, un annuncio con il volto di un personaggio famoso, una telefonata con la voce di un figlio o di un collega. Non deve forzare nulla: basta convincere qualcuno. E lo fa passando da un canale all’altro, finché ogni contatto sembra confermare il precedente.

Intanto la casa si è riempita di dispositivi connessi. Telecamere, videocitofoni, smart TV, lampadine, prese intelligenti, baby monitor, console, stampanti, assistenti vocali. Sono comodi, certo, ma spesso lasciati a sé stessi: password predefinite mai cambiate, aggiornamenti rimandati, funzioni attive di cui nessuno ricorda più l’esistenza. Ognuno può diventare un varco nella rete di famiglia, la stessa su cui lavoriamo, paghiamo le bollette e conserviamo i documenti.

A ciò si aggiunge l’intelligenza artificiale generativa. Creare un messaggio credibile, un sito clonato, una voce sintetica o un video manipolato costa oggi poco e non richiede competenze particolari. Una truffa che un tempo tradiva errori di grammatica o immagini sgranate può ora essere ben scritta, ben pronunciata e costruita sulle informazioni che abbiamo lasciato in rete.

Proteggere una famiglia, dunque, non significa installare un altro programma. Significa configurare con attenzione la casa connessa, costruire abitudini condivise tra genitori e figli e scegliere strumenti capaci di accompagnare le persone anche nei canali in cui arrivano i tentativi di truffa. In questo articolo vediamo come sono cambiate le minacce, quali impostazioni adottare subito, come parlarne in famiglia e cosa fare se si è caduti in una truffa.

Una truffa, tanti canali

Il pacco in giacenza è il classico. Arriva un SMS con un link, la pagina somiglia a quella del corriere e chiede pochi euro per “sbloccare la consegna”. Chi inserisce i dati della carta riceve, di solito, una telefonata da un finto operatore della banca che conosce già nome e cognome e propone di “mettere al sicuro il conto”. A volte la conversazione si sposta su WhatsApp, dove arrivano loghi, moduli e documenti dall’aspetto ufficiale.

Cambiano le esche, non lo schema: un annuncio di investimento promosso da un personaggio famoso, un’offerta troppo conveniente su un marketplace, un acquirente che propone di concludere “fuori dalla piattaforma”. Ogni passaggio dà una piccola conferma al precedente, e la fretta fa il resto.

Un messaggio può contenere informazioni vere su di noi ed essere comunque una truffa. Molti dati circolano da anni dopo vari data breach e, uniti a ciò che pubblichiamo online, rendono il raggiro credibile. Secondo il Global Scam Intelligence Report 2026 di Bitdefender, nel 2025 le truffe online hanno causato perdite stimate per 442 miliardi di dollari ai consumatori, colpendo una persona su sette.

Quando anche la voce è un’esca

Il cambio di passo è l’intelligenza artificiale generativa. Bastano pochi secondi di audio, magari presi da una storia pubblica o da un vocale inoltrato, per generare un clone vocale abbastanza credibile. Così nascono scenari che fino a poco tempo fa sembravano da film:

la telefonata del figlio o del nipote in difficoltà, che chiede un bonifico urgente;

il messaggio vocale del “titolare” a un collaboratore o a un professionista, con richiesta di pagamento riservato;

il video di un volto noto che consiglia una piattaforma di trading;

la videochiamata manipolata per costruire fiducia in una truffa sentimentale o aziendale.

I numeri aiutano a capire la scala. Sempre secondo i dati citati da Bitdefender, i video deepfake online sono passati da circa mezzo milione nel 2023 a circa 8 milioni nel 2025, e le persone riconoscono solo circa il 24% dei falsi di alta qualità. Nei casi più estremi, una sola videochiamata con un finto dirigente è costata oltre 25 milioni di dollari.

Una voce familiare non è più una prova d’identità. Prima di pagare, condividere codici o fare un bonifico, bisogna verificare su un altro canale: richiamare la persona sul numero già in rubrica, per esempio.

La casa connessa, il punto debole che non vediamo

Telecamere, videocitofoni, baby monitor, smart TV, lampadine, prese intelligenti, stampanti: nella rete di una famiglia media i dispositivi IoT sono ormai decine. Molti arrivano con password predefinite, ricevono pochi aggiornamenti e, una volta installati, nessuno li controlla più. Un singolo apparecchio compromesso può diventare un punto di accesso verso gli altri, compresi il computer di lavoro e il telefono. Chi lavora da casa rischia di mescolare vita privata e dati professionali nella stessa rete.

La configurazione minima da fare

Il router

Cambiate le credenziali di amministrazione, non solo la password del Wi-Fi.

Aggiornate il firmware e, se possibile, attivate gli aggiornamenti automatici.

Usate WPA3, oppure WPA2 con una password lunga, e disattivate il WPS.

Create una rete ospiti per dispositivi IoT e visitatori: una telecamera compromessa non dovrebbe poter raggiungere il portatile di lavoro.

I dispositivi connessi

Cambiate le password predefinite il giorno stesso dell’installazione.

Disattivate le funzioni che non usate: accesso remoto, microfoni, servizi cloud inutili.

Controllate se il produttore pubblica ancora aggiornamenti: un dispositivo abbandonato è un rischio permanente.

Ogni tanto controllate l’elenco degli apparecchi collegati: se compare un dispositivo sconosciuto, è un campanello d’allarme.

Password e autenticazione a due fattori

Un password manager consente password lunghe e uniche per ogni servizio.

Attivate la 2FA almeno su email, banca, cloud e social, preferendo app di autenticazione o chiavi di sicurezza agli SMS.

Dove disponibili, valutate le passkey : legate al dispositivo e resistenti al phishing, riducono drasticamente il rischio di credenziali rubate tramite pagine false.

Protegete con particolare cura la casella email principale: serve per reimpostare tutti gli altri account.

Educazione digitale: la parte che il software non può fare

Una parola d’ordine di famiglia. Scegliete una frase da usare quando qualcuno chiede soldi o aiuto con urgenza. Un clone vocale non la conosce.

Fermarsi, verificare. Qualunque messaggio che mette fretta, chiede segretezza o spinge a spostarsi su un altro canale merita una pausa. Si apre l’app o il sito ufficiale da soli, senza usare link o numeri ricevuti.

Pensare prima di condividere. Foto di biglietti, divise scolastiche, posizione in tempo reale, vacanze annunciate in diretta: sono dettagli che aiutano chi vuole costruire una truffa su misura. Vale anche per i contenuti sui figli, che meritano voce in capitolo appena sono abbastanza grandi.

Creare un clima in cui chiedere aiuto non fa paura. Un ragazzo che teme il rimprovero nasconde il problema, e il tempo perso fa danni. Meglio che sappia di poter chiedere aiuto senza sentirsi in colpa.

Per i genitori anziani, una regola semplice: niente decisioni su soldi, codici o dati al telefono. Prima si richiama un familiare.

Dove aiuta la tecnologia

Chiedere a ogni membro della famiglia di analizzare ogni messaggio non è realistico. Una protezione moderna non può limitarsi al dispositivo: deve accompagnare le persone anche nei canali in cui arrivano i tentativi di truffa. Le soluzioni consumer di Bitdefender coprono diversi degli scenari descritti.

Verificare messaggi, link e QR code

Scam Protection è la tecnologia anti-truffa integrata in alcune suite Bitdefender. Controlla SMS, chat — WhatsApp, Messenger, Telegram e Discord, su Android e macOS — e notifiche, bloccando anche le chiamate spam e truffa note. Nella versione Pro, inclusa in Premium Security e piani superiori, aggiunge Scamio Pro: un assistente IA a cui sottoporre un testo, un’email, un codice QR o uno screenshot per capire se è sospetto. Include inoltre la protezione dell’email su Gmail e Outlook e un avviso se un’app di accesso remoto è attiva durante una sessione di home banking.

Anche i tool gratuiti possono dare un secondo parere prima di cliccare o pagare: Scamio e Link Checker permettono di verificare un messaggio o un indirizzo sospetto.

Riconoscere i video manipolati

RealCheck è un’app per iOS e Android che analizza un video, incollando il link pubblico — YouTube, Instagram, Facebook, X, TikTok — oppure caricando un file. Il rapporto indica la percentuale di manipolazione, l’intento ingannevole e i segnali emersi dalla trascrizione; separa inoltre l’audio reale dal parlato sintetico e segnala le figure pubbliche riconosciute nel video. È un’app indipendente, non inclusa nelle suite, con una prova gratuita di 7 giorni.

Proteggere webcam, microfono e rete

Total Security include la Protezione webcam, che avvisa quando un’app tenta di accedere alla camera, e il Controllo microfono, che mostra quali app lo usano e quando. Sono accorgimenti utili soprattutto per chi lavora da casa.

Il Wi-Fi Security Advisor valuta la sicurezza del router e della rete Wi-Fi, mentre l’app mobile Bitdefender Central permette di scansionare la rete domestica.

Gestire password e identità digitale

Il Password Manager genera e conserva password uniche, mentre il rilevamento delle violazioni dei dati segnala se le credenziali risultano trapelate.

Proteggere la famiglia

I piani Family di Bitdefender coprono fino a 25 dispositivi e includono il Parental Control, con filtri sui contenuti, limiti di tempo e posizione.

Le funzioni disponibili dipendono dal piano, dal sistema operativo e dal dispositivo: conviene verificare i dettagli sulle pagine dei singoli prodotti.

Se ci siete cascati

Può succedere a chiunque, e a contare è la rapidità.

Interrompete il contatto: chiudete la chiamata e non rispondete ai messaggi successivi.

Chiamate subito la banca dal numero ufficiale, non da quello fornito dal truffatore, per bloccare carte e operazioni e chiedere cosa si può recuperare.

Cambiate le password degli account coinvolti, partendo da email e home banking, e attivate la 2FA.

Se avete installato un’app o concesso un accesso remoto, scollegate il dispositivo dalla rete, rimuovete l’app e fate una scansione completa.

Conservate le prove: screenshot, numeri di telefono, link, ricevute.

Denunciate alla Polizia Postale o alle forze dell’ordine.

Tenete d’occhio nei mesi successivi movimenti e messaggi sospetti: i dati rubati possono tornare in nuove truffe.

E soprattutto, niente vergogna: chi truffa lo fa di mestiere, e segnalare in fretta può proteggere anche gli altri.

Domande e Risposte sulla sicurezza domestica Antivirus e VPN non bastano più? Restano utili, ma proteggono dal malware e dalle reti non sicure, non da una persona convinta a dare i propri dati o a fare un bonifico. Servono anche strumenti e abitudini contro phishing e impersonificazione. Come capisco se una voce al telefono è un deepfake? Spesso non si può capire a orecchio. Più che cercare indizi, conviene verificare: riattaccare e richiamare la persona sul numero che già conoscete, oppure usare la parola d’ordine di famiglia. Perché isolare i dispositivi IoT in una rete separata? Perché sono tra i dispositivi meno aggiornati. Se uno viene compromesso, la separazione impedisce che da lì si raggiungano computer e telefoni. Cosa faccio se mio figlio ha già inviato soldi o dati? Non aspettate: interrompete il contatto, contattate la banca, cambiate le password coinvolte e conservate le prove. Poi parlatene senza trasformare l’accaduto in un rimprovero.

In collaborazione con Bitdefender