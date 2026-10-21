Sito sospetto o pericoloso? Su Chrome arrivano i nuovi avvisi

Google ha introdotto negli avvisi sui siti web un sistema a due livelli. Esiste il sito pericoloso, che era già noto, e ora arriva il sito sospetto, cioè quello che non ha ancora un’accusa formale, ma ha tutta l’aria di essere colpevole. L’idea non è nuova. Nel 2024 Chrome aveva già applicato la stessa logica ai download, distinguendo i file bloccati perché “sospetti” da quelli bloccati perché “pericolosi”. Adesso la distinzione arriva anche alle pagine web.

Truffe e phishing, Chrome cambia gli avvisi

Chrome segnala un sito come sospetto quando riconosce caratteristiche simili a quelle di siti già correlati a phishing, malware e truffe. Non c’è la prova, c’è la somiglianza. Una specie di identikit.

Google la chiama “verdetto a bassa confidenza“, significa che Chrome potrebbe sbagliarsi, e non sarebbe il primo caso nella storia. La raccomandazione è comunque di proseguire solo se si è sicuri al cento per cento che vada tutto bene. I siti pericolosi hanno invece un verdetto ad alta confidenza e un alto rischio di danni per l’utente. Qui il consiglio è breve: non entrare.

Distinguere i due avvisi, assicura Google, è questione di un’occhiata. E in effetti la differenza si vede anche da lontano. Nel caso sospetto compare una finestra a comparsa, uguale su desktop e su mobile. La pagina resta visibile sotto, ma oscurata,. C’è anche un pulsante “Mark as safe” da premere se il sito è stato segnalato per errore. Chrome, insomma, ammette di poter avere torto e lascia all’utente l’ultima parola.

Con i siti pericolosi non c’è niente di tutto questo. L’avviso lo conosci già: occupa quasi tutto lo schermo e la pagina viene sostituita da un fondo rosso pieno, impossibile da scambiare per un suggerimento.

C’è un “ma”

Gli avvisi sui siti sospetti funzionano solo se è stata attivata la Protezione avanzata di Chrome, altrimenti l’avviso non ti compare. Il guardiano c’è, ma bisogna averlo fatto entrare. Insieme al nuovo avviso, Google ha anche migliorato il rilevamento delle truffe basato su Gemini per chi usa la Protezione avanzata.