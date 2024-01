Skillshare: unisciti al corso Canva e ottieni un mese gratuito

Se hai desiderato ampliare il tuo bagaglio di competenze senza impegno, questa è l’occasione che fa per te. Skillshare ti offre la possibilità di ottenere un mese gratuito di servizio, con la libertà di cancellare in qualsiasi momento. E cosa c’è di meglio per iniziare questo viaggio di apprendimento che iscriversi al corso “Canva Magic Studio: Complete Guide for Stunning Designs, Videos, Presentations with Canva AI”?

Corso Canva Magic Studio e mese gratis

Canva Magic Studio è molto più di un semplice strumento di design. È un universo creativo guidato dall’intelligenza artificiale che ti consente di creare grafiche, video e presentazioni professionali in pochi clic. Nel corso completo offerto su Skillshare, imparerai non solo le basi, ma anche tecniche avanzate per creare visivi che faranno brillare i tuoi progetti, sia personali che professionali, anche se non sei un esperto di design.

Perché scegliere Skillshare? Ecco alcuni tra i vantaggi principali:

Personalizzazione : ricevi consigli personalizzati sulle classi disponibili, basati sui tuoi interessi

: ricevi consigli personalizzati sulle classi disponibili, basati sui tuoi interessi Migliaia di corsi : costruisci un portfolio di progetti che mette in mostra le tue abilità

: costruisci un portfolio di progetti che mette in mostra le tue abilità On-demand : segui classi secondo i tuoi impegni e seguendo il tuo ritmo, ovunque tu sia, su desktop oppure app mobile

: segui classi secondo i tuoi impegni e seguendo il tuo ritmo, ovunque tu sia, su desktop oppure app mobile Community online: fai domande, scambia feedback e impara insieme ad altri utenti

Accedere all’offerta è semplice: unendoti al corso Canva Magic Studio, ti verrà data l’opportunità di aprire un account e iniziare il tuo periodo di prova gratuito valido per un mese, che potrai cancellare in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.