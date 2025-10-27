Smart home in un tap: doppio modulo relè intelligente in offerta Amazon (coupon)

Con SwitchBot Smart Relay Switch 1PM puoi avere un modulo relè intelligente da 16A con ripetitore bluetooth integrato con cui rendere smart luci e dispositivi già esistenti, con monitoraggio dei consumi e integrazione completa con i comandi vocali tramite Alexa, Apple Home, Google Home e Matter. Attivando il coupon sconto in pagina acquisti il bundle da 2 moduli a soli 24,99 euro.

I moduli ti aiuteranno a trasformare la tua casa in una smart home senza stravolgere l’impianto elettrico. Anzi, si installa facilmente dietro prese, interruttori o all’interno di quadri elettrici intelligenti rendendo immediatamente compatibili e controllabili da remoto luci, prese e piccoli elettrodomestici.

Sfruttando la connettività ibrida Wi‑Fi + Bluetooth il modulo si collega direttamente alla rete domestica a 2,4 GHz, con il ripetitore Bluetooth integrato che estende la copertura fino a 80 metri in spazi aperti.

Avrai a tua disposizione anche la funzione di monitoraggio energetico con cui visualizzare in tempo reale i consumi elettrici e ottimizzare l’uso degli elettrodomestici. Vista la capacità fino a 16A, questi moduli sono adatti anche per climatizzatori, forni o lavatrici.

Compatibile con i principali ecosistemi smart, la confezione da 2 moduli è perfetta per iniziare a rendere smart più punti della casa, come luci principali e prese strategiche. Per l’installazione bastano circa 10 minuti e non dovrai fare modifiche invasive. Attiva il coupon sconto per pagare tutto soltanto 24,99 euro.