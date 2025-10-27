 Smart home in un tap: doppio modulo relè intelligente in offerta Amazon (coupon)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Smart home in un tap: doppio modulo relè intelligente in offerta Amazon (coupon)

Ottimo sconto lampo su questo bundle che include due moduli relè smart per dare una svolta alla domotica della tua casa.
Smart home in un tap: doppio modulo relè intelligente in offerta Amazon (coupon)
Tecnologia Casa e Domotica
Ottimo sconto lampo su questo bundle che include due moduli relè smart per dare una svolta alla domotica della tua casa.

Con SwitchBot Smart Relay Switch 1PM puoi avere un modulo relè intelligente da 16A con ripetitore bluetooth integrato con cui rendere smart luci e dispositivi già esistenti, con monitoraggio dei consumi e integrazione completa con i comandi vocali tramite Alexa, Apple Home, Google Home e Matter. Attivando il coupon sconto in pagina acquisti il bundle da 2 moduli a soli 24,99 euro.

Acquista il bundle su Amazon

Interruttore smart

I moduli ti aiuteranno a trasformare la tua casa in una smart home senza stravolgere l’impianto elettrico. Anzi, si installa facilmente dietro prese, interruttori o all’interno di quadri elettrici intelligenti rendendo immediatamente compatibili e controllabili da remoto luci, prese e piccoli elettrodomestici.

SwitchBot Smart Relay Switch 1PM Intelligente con Ripetitore Bluetooth Integrato, Interruptore Wi-Fi & Bluetooth Compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home, Interruttore Relè 1PM 16A Confezione da 2

SwitchBot Smart Relay Switch 1PM Intelligente con Ripetitore Bluetooth Integrato, Interruptore Wi-Fi & Bluetooth Compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home, Interruttore Relè 1PM 16A Confezione da 2

35,99
Vedi l’offerta

Sfruttando la connettività ibrida Wi‑Fi + Bluetooth il modulo si collega direttamente alla rete domestica a 2,4 GHz, con il ripetitore Bluetooth integrato che estende la copertura fino a 80 metri in spazi aperti.

Avrai a tua disposizione anche la funzione di monitoraggio energetico con cui visualizzare in tempo reale i consumi elettrici e ottimizzare l’uso degli elettrodomestici. Vista la capacità fino a 16A, questi moduli sono adatti anche per climatizzatori, forni o lavatrici.

Acquista il bundle su Amazon

Compatibile con i principali ecosistemi smart, la confezione da 2 moduli è perfetta per iniziare a rendere smart più punti della casa, come luci principali e prese strategiche. Per l’installazione bastano circa 10 minuti e non dovrai fare modifiche invasive. Attiva il coupon sconto per pagare tutto soltanto 24,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Bonus elettrodomestici: oggi i venditori, presto per tutti nell'app IO

Bonus elettrodomestici: oggi i venditori, presto per tutti nell'app IO
Il ventilatore umidificatore intelligente di Dyson ora costa molto meno

Il ventilatore umidificatore intelligente di Dyson ora costa molto meno
App IO: arriva il Bonus elettrodomestici, fino a 200 euro

App IO: arriva il Bonus elettrodomestici, fino a 200 euro
Videosorveglianza: Blink Mini 2K+ e Blink Arc da oggi in Italia

Videosorveglianza: Blink Mini 2K+ e Blink Arc da oggi in Italia
Bonus elettrodomestici: oggi i venditori, presto per tutti nell'app IO

Bonus elettrodomestici: oggi i venditori, presto per tutti nell'app IO
Il ventilatore umidificatore intelligente di Dyson ora costa molto meno

Il ventilatore umidificatore intelligente di Dyson ora costa molto meno
App IO: arriva il Bonus elettrodomestici, fino a 200 euro

App IO: arriva il Bonus elettrodomestici, fino a 200 euro
Videosorveglianza: Blink Mini 2K+ e Blink Arc da oggi in Italia

Videosorveglianza: Blink Mini 2K+ e Blink Arc da oggi in Italia
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
27 ott 2025
Link copiato negli appunti