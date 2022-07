Smart TV 4K Sony Bravia 43": minimo storico con Prime Day

Sony Bravia KD-43X85JP è un fantastico smart TV 4K HDR da 43 pollici con tecnologia Ultra HD LED che, ancora solo per oggi, puoi acquistare con uno sconto eccezionale di 170€. Merito degli Amazon Prime Day 2022, le offerte riservate esclusivamente agli abbonati al servizio: se vuoi, puoi rimediare sfruttando la tua prova gratuita di 30 giorni e accedere così a tutti i vantaggi.

Sony Bravia: Smart TV 4K HDR in sconto imperdibile grazie a Prime Day 2022

Il Sony Bravia KD-43X85JP è alimentato da un potente processore X1 che assicura incredibili dettagli e nitidezza in 4K in tutto ciò che visualizzi. La tecnologia Triluminos Pro ti garantisce colori della vita reale resi in maniera vivace e realistica in ogni scena. Con Motionflow XR e il pannello nativo 100/120Hz ti godi inoltre immagini fluide nei film d’azione e in un gameplay super reattivo se sei un appassionato di videogiochi.

Il televisore non delude neanche dal punto di vista sonoro, grazie al design brevettato degli altoparlanti Sony che ottimizza la resa acustica per un’esperienza completamente cinematografica donata dal supporto alle tecnologie Dolby Vision/Atmos e X-Balanced Speaker.

Tutto questo può essere tuo con uno sconto di 170€ che ti permette di pagare questo splendido smart TV Sony Bravia a soli 599€.

