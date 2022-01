Smart Tv: migliore VPN per streaming HD veloce

Anche le televisioni sono diventate intelligenti (o smart) come tutti gli altri elettrodomestici delle nostre case. Non a caso, ormai sono ribattezzate Smart Home. Mentre le Tv sono da tempo chiamate Smart Tv.

Le Smart TV hanno rivoluzionato la visione di film, serie, show in un’esperienza incredibile grazie alla qualità delle immagini e del suono.

Tuttavia, come qualsiasi altro smart gadget, anche esso ha bisogno di supporto per la privacy e le restrizioni geografiche. Anzi, c'è chi ritiene che le smart tv arrivino pure a spiarci. Come del resto qualche inchiesta su note marche hanno pure acclarato negli Usa.

Per ovviare a ciò, è consigliabile installare una VPN anche sulla Smart TV. Vediamo meglio come funziona e perché.

Come funzionano VPN e DNS

Una rete privata virtuale, o VPN, è un software per la privacy e la sicurezza che crittografa le tue connessioni e nasconde il tuo indirizzo IP. Questo è importante, perché l’indirizzo IP è in grado di rivelare molte informazioni sensibili, dalla tua città al tuo codice postale. Tuttavia, nascondendo l’indirizzo IP originale, è possibile far risultare il collegamento da un posto diverso nel mondo, proteggendo la tua identità digitale.

La DNS, acronimo di Domain Name System, è un traduttore tra l’utente e Internet anche sulla Smart TV. Pertanto la VPN deve anche uno con un servizio DNS per accedere ai siti Web e riprodurre in streaming.

Vantaggi di una VPN su Smart Tv

Vediamo alcuni vantaggi di avere una VPN sulla smart tv.

Posizione geografica

La tua posizione geografica determina ciò che puoi vedere in streaming; alcuni film o serie possono essere disponibili in alcuni Paesi, ma in altri no. Un servizio VPN aggira questo limite.

Dati distaccati dalla ISP

La ISP tiene sotto controllo tutto ciò che fai online. In alcuni casi è necessario, mentre in altri si tratta di un’ottima opportunità per vendere i tuoi dati agli inserzionisti. La VPN ti aiuta a proteggerli da essi.

Migliora la tua esperienza di streaming

Lo streaming occupa molta larghezza di banda, specialmente in 4K. A seconda della tua posizione e dell’infrastruttura del tuo ISP, questo può rallentare le connessioni per tutti gli altri. Una VPN senza limiti di larghezza di banda o velocità, puoi eliminare tutte le limitazioni.

Smart TV più sicura

Come in tutti i casi dove una connessione Internet è presente, anche la tv intelligente pone un problema di sicurezza. Una VPN assicura che il traffico sia crittografato aiutando a tenere a bada gli informatici malintenzionati ed impedendo loro di dirottare la tua connessione.

