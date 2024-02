Smartphone Android 12/128GB: OUKITEL C36 a soli 98€

Al prezzo finale di soli 98 euro, lo smartphone OUKITEL C36 è tra i migliori affari di oggi su Amazon per la categoria. Dalla sua ha un comparto hardware di tutto rispetto e un design curato nei minimi dettagli. Vediamo quali sono i suoi punti di forza e cosa lo rende un’occasione da cogliere al volo per chi cerca un telefono economico, ma completo di ogni funzionalità.

OUKITEL C36: le caratteristiche dello smartphone

Partiamo dal software: il sistema operativo è Android (versione 13 preinstallata) con accesso senza limitazioni alla piattaforma Google Play per il download delle app e dei giochi. Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 6,56 pollici in alta definizione ottimo per lo streaming, processore octa-core Unisoc T606 in grado di gestire ogni applicazione, 12 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), Wi-Fi, Bluetooth, supporto Dual SIM, doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel, selfie camera frontale, lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale e batteria da 5.150 mAh con autonomia elevata. Per tutti gli altri dettagli consultare la descrizione completa del prodotto.

Grazie allo sconto su Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare OUKITEL C36 al prezzo finale di soli 98 euro nella colorazione Light Blue. Con una spesa extra di 1 euro è possibile scegliere anche le tinte Black e Green. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.

La disponibilità è immediata e l’e-commerce garantisce la spedizione gratuita con la consegna in un giorno per chi effettua subito l’ordine. Le centinaia di recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio pari a 4,4/5 stelle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.