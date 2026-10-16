Smishing: false multe per rubare i dati di pagamento

Gli esperti del CERT-AgID (Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale) ha ricevuto una segnalazione relativa ad una nuova campagna di smishing. Ignoti cybercriminali inviano SMS agli utenti italiani per spingerli a pagare una presunta multa. In realtà, lo scopo è rubare dati personali e quelli della carta di credito.

Non cliccare sul link nel messaggio

Con il messaggio viene sollecitato il pagamento di una multa di 17,00 euro per la violazione del codice della strada commessa sul GRA (Grande Raccordo Anulare). La somma è un saldo ridotto da pagare in giornata, altrimenti l’importo aumenta a 291,00 euro e verranno anche decurtati i punti dalla patente.

Il messaggio ha Polizia come mittente. I cybercriminali sfruttano l’ingegneria sociale per ingannare i destinatari, indicando un piccolo importo che potrebbe essere pagato per evitare ulteriori conseguenze economiche e amministrative. Nel messaggio è presente il link ad un sito che sembra quello ufficiale. In realtà, il dominio è falso. Quello legittimo è poliziadistato.it.

Nella pagina fake dovrebbe essere inserito il numero di targa del veicolo per la verifica della sanzione. Durante i passi successivi vengono chiesti i dati personali e quelli di pagamento. Il vero scopo è quindi rubare queste informazioni che verranno vendute o utilizzate per altre attività illecite.

Il CERT-AgID fornisce alcuni utili consigli per non cadere nella trappola:

Non cliccare sul collegamento contenuto nell’SMS e non inserire dati personali o informazioni di pagamento

Non effettuare pagamenti sulla base di solleciti ricevuti tramite messaggi contenenti link sospetti

Verificare l’eventuale esistenza della sanzione attraverso i canali ufficiali dell’ente competente, raggiungendoli autonomamente e senza utilizzare il collegamento ricevuto

Non fidarsi di un sito solo perché contiene il nome di un’istituzione o utilizza loghi e grafiche apparentemente ufficiali

Se il collegamento è già stato aperto, evitare ulteriori interazioni con la pagina e non scaricare eventuali file proposti

Il CERT-AGID ha chiesto e ottenuto la disattivazione del dominio che ospita la pagina di phishing. La Polizia di Stato non invia SMS per chiedere il pagamento di una multa. La notifica avviene tramite tramite raccomandata A/R o piattaforma SEND. Il sito per la consultazione delle violazioni del codice della strada è questo. Tra l’altro, lo sconto per il pagamento entro 5 giorni è del 30%, quindi l’importo sarebbe 203,70 euro, non 17,00 euro.