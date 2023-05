Sophos: rilevamento delle minacce AI, protezione privacy e super sconto

Negli ultimi anni, i criminali informatici hanno sempre cercato nuove soluzioni per rendere le loro attività criminose più efficaci.

Per rispondere alle minacce sempre più moderne, le aziende che si occupano di cybersecurity sono impegnate a monitorare costantemente la situazione, fornendo soluzioni sempre più funzionali.

In questo contesto di innovazione nonché di mosse e contromosse, rientra pienamente l’Intelligenza Artificiale. Al di là dei chatbot che, ormai, tutti conosciamo, questo tipo di tecnologia comincia a fare capolino anche tra gli antivirus più moderni.

Sophos Home, per esempio, adotta un sistema di rilevamento minacce che sfrutta l’AI. Perché tale implementazione può risultare fondamentale per gli antivirus di oggi e del futuro?

Rilevamento delle minacce AI? Ecco come Sophos Home ti protegge dai malware ancora sconosciuti

Quanto proposto da Sophos consente, al noto antivirus, di bruciare sul tempo i cybercriminali.

Il sistema di rilevamento, infatti, sfrutta gli algoritmi dell’Intelligenza Artificiale non solo per contrastare efficacemente i malware, ma anche per individuare comportamenti sospetti e bloccare agenti malevoli potenzialmente ancora non noti.

Si tratta di una soluzione ottima, proprio perché in questo modo è possibile avere una protezione preventiva, molto difficile anche solo da immaginare fino a pochi anni fa.

Va detto, però, che Sophos Home va ben oltre. Si parla anche di un sistema di individuazione e protezione rispetto ai temuti ransomware, oltre a sistemi di protezione della privacy e della connessione.

Il filtro Web, in ottica sistema parental control, offre adeguate certezze anche per chi ha figli che frequentano abitualmente la rete.

Il tutto, anche grazie all’attuale promozione, risulta adatto per qualunque tipologia di utente.

Grazie allo sconto del 25%, oggi è possibile ottenere tutta la protezione di Sophos Home spendendo solo 37,46 euro invece dei 49,95 del prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.