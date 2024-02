Sora: l'IA di OpenAI può creare anche collage video

Con la presentazione di Sora, avvenuta nei giorni scorsi, OpenAI ha alzato l’asticella delle aspettative per quanto riguarda l’ambito dell’intelligenza artificiale generativa applicata ai contenuti filmati. Si tratta di un modello text-to-video evoluto, in grado di creare clip con durata fino a 60 secondi (abbiamo selezionato le demo migliori in un articolo dedicato). Ora sappiamo che la tecnologia può elaborare anche collage video.

Collage video con l’IA generativa: ci penserà Sora

A renderlo noto è Bill Pebbles, un dipendente di OpenAI che fa parte del team al lavoro sul progetto. Nel post su X visibile qui sotto è possibile osservare cinque filmati diversi inclusi in un’unica clip. Non è frutto di una post-produzione, ma di un’elaborazione gestita direttamente dall’IA. Sarebbe stato interessante conoscere il prompt fornito come istruzione iniziale, ma non è stato condiviso.

Sora can generate multiple videos side-by-side simultaneously. This is a single video sample from Sora. We didn't stitch this together; Sora decided it wanted to have five different viewpoints all at once! pic.twitter.com/hGae80tM5a — Bill Peebles (@billpeeb) February 17, 2024

Il comune denominatore è l’ambientazione innevata. Le imprecisioni ad ogni modo non mancano: ad esempio, se si osserva con attenzione il filmato posizionato in alto a destra, si può notare un’animazione poco verosimile (l’IA generativa mostra ancora parecchie debolezze quando ci sono di mezzo mani e dita).

Al momento non è possibile mettere alla prova Sora. OpenAI ha annunciato il modello, ma non l’ha reso disponibile pubblicamente, nemmeno per una fase di test, e non lo farà finché non sarà possibile garantire che non sia utilizzato con finalità malevole, ad esempio per la creazione di deepfake. L’intenzione è quella di ampliare il team e accelerare i tempi, per arrivare a rendere la tecnologia un prodotto attraverso cui monetizzare. La concorrenza non rimarrà di certo a guardare, così come avvenuto ad esempio con ChatGPT.

Restando in tema, l’organizzazione guidata da Sam Altman ha lanciato un forum su invito all’interno del quale discutere di intelligenza artificiale, con l’obiettivo dichiarato di creare una comunità online dedicata, coinvolgendo addetti ai lavori e studiosi.