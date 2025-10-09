VTOMAN FlashSpeed ​​​​1500: la power station con fotovoltaico che vi stupirà

Grazie all’enorme sviluppo dell’industria delle batterie a litio, trainata in particolar modo dall’altrettanto forte sviluppo del mercato delle auto elettriche in Cina, da alcuni anni è apparsa sul mercato una nuova categoria di prodotti: quella delle “centrali elettriche portatili“.

Potremmo considerare una centrale elettrica portatile come l’evoluzione del vecchio UPS, la batteria di riserva per alimentare i PC quando va via la corrente, oppure come una power bank all’ennesima potenza. I prodotti più recenti, però, dimostrano che entrambe queste definizioni sono insufficienti a descrivere cosa può fare oggi un prodotto di questo tipo.

O, almeno, cosa può fare una centrale elettrica portatile di fascia alta come la VTOMAN FlashSpeed ​​​​1500, che abbiamo avuto la possibilità di testare per alcune settimane insieme al pannello solare VTOMAN da 400W di potenza di picco. L’azienda vende entrambi i prodotti sia in bundle che singolarmente, ma la combo tra i due è sicuramente l’opzione che ci sentiamo di consigliarvi se siete amanti dell’outdoor.

VTOMAN FlashSpeed ​​​​1500: caratteristiche tecniche

VTOMAN produce diverse linee di power station portatili e la linea FlashSpeed è quella caratterizzata dai tempi di ricarica più brevi, grazie ad un ingresso ad alta potenza che ci permette di “fare il pieno” alle batterie in veramente poco tempo.

Il modello FlashSpeed ​​​​1500 è dotato di batterie al litio-ferro-fosfato (LiFePO4), per una capacità totale di 1548 Wh lordi. Può erogare energia elettrica ad una potenza massima di 1500 Watt (3000 Watt di picco, per brevi periodi) e può ricaricarsi sia dalla normale presa elettrica di casa a 1500 Watt, da un ingresso a corrente continua a 12V/10A (120 Watt massimi), o da pannelli solari da 200 o 400 Watt tramite connettore Anderson. Chiaramente, la ricarica rapida la si ottiene tramite alimentazione da rete domestica: appena un’ora.

Le dimensioni dell’apparecchio sono di 393x280x270 millimetri, per un peso complessivo di 18,8 chilogrammi. Nello chassis sono integrate delle prese d’aria con griglia, nei lati corti, e una lampada a LED per le emergenze, nel pannello posteriore.

Il pannello frontale, invece, ospita tutti gli ingressi e le uscite. E sono davvero tanti. Le prese in ingresso sono quelle già descritte: corrente alternata fino a 1500 Watt, continua fino a 120 Watt e Anderson fino a 400 Watt. Le uscite sono molte di più:

3 USB-A da 5V/2,4A (12W)

1 USB-A da 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W Quick Charge)

2 USB-C da 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A (100W per singola porta)

2 uscita DC 5521 da 12V/10A (120W totali)

1 uscita per morsetti per batteria auto da 12V/10A (120W)

3 uscite Schuko in corrente alternata da 1500W totali (3000W di picco)

C’è poi un apposito connettore che serve a collegare altre batterie aggiuntive al VTOMAN FlashSpeed ​​​​1500, per portale da capacità massima del sistema fino a 3096 Wh.

Per sfruttare completamente questa dotazione di connessioni, VTOMAN offre in confezione anche gli appositi cavi, compresi un cavo da USB-A a USB-C, un cavo da USB-C a USB-C e un cavo per presa accendisigari 12V per ricaricare la FlashSpeed ​​​​1500 in macchina.

Il tutto è gestito da un Battery Management System di ultima generazione, che offre una lunga serie di protezioni:

sovraccarica

sovracorrente

cortocircuito

sovrascarica

surriscaldamento

sovratensione

inversione di polarità

fulmini

SmartAI (un algoritmo di protezione dello stesso BMS)

Lo stesso BMS permette di usare la power station anche come UPS di emergenza per PC o elettrodomestici di vario tipo, nei limiti della potenza massima erogata.

Il pannello fotovoltaico, invece, è un modello pieghevole e trasportabile, da 400W, monocristallino e con efficienza massima del 23%. Il fotovoltaico monocristallino (rispetto al policristallino) è ottimizzato per l’uso in situazioni di illuminazione non ottimale, in particolare nei mesi più freddi.

Dotato di connettore multiplo MC4/Anderson/XT60/DC5521, questo pannello è impermeabile IP67 e pesa 17 Kg. Una volta ripiegato occupa uno spazio di 65×105 centimetri, mentre quando è aperto occupa circa 2700×105 cm ed è dotato di staffe ripiegabili che permettono di mantenerlo a vari livelli di inclinazione, affinché sia sempre a favore di sole.

VTOMAN FlashSpeed ​​​​1500: come va

La power station VTOMAN FlashSpeed ​​​​1500, come detto, ha una potenza in uscita lorda di 1500 Watt, che diventano circa 100 Watt in meno nell’uso reale a causa dei consumi dell’elettronica interna che, come già accennato, è parecchio raffinata.

Con la potenza reale disponibile, e con la capacità di 1548 Wh è possibile alimentare in modo continuo anche elettrodomestici abbastanza energivori, come fornelli elettrici o asciugacapelli, per diverse decine di minuti di fila. Oppure è possibile alimentare tutti i principali elettroutensili da giardinaggio, come falciatrici, tagliabordi, motocoltivatori.

Inutile dire che con tutti quei Wh a disposizione possiamo effettuare centinaia e centinaia di ricariche di telefoni e tablet (e anche in modo molto veloce, se i device hanno la ricarica rapida), tenere acceso per un giorno intero un laptop, avviare almeno 3 automobili con la batteria a terra.

La prima caratteristica che fa apprezzare VTOMAN FlashSpeed ​​​​1500, dunque, è la sua estrema versatilità: tante porte, di tanti tipi diversi, e tanta energia in batteria. La ricarica estremamente veloce della power station, poi, ci permette di fare il pieno d’energia davvero in un batter d’occhio e questo moltiplica le occasioni in cui il VTOMAN potrebbe esserci utile.

La seconda caratteristica da apprezzare, invece, è la sua stabilità: se lasciato inutilizzato, anche per due settimane, la batteria non perde nemmeno l’1% di carica. Il costruttore, poi, dichiara un’efficienza dell’80% dopo 3000 cicli di carica e scarica (anni, tanti anni di utilizzo).

Discorso a parte per il pannello solare, che fa quello che promette (e anche bene) ma è destinato ad un pubblico più specifico. In particolare agli amanti dell’outdoor, del campeggio e dei viaggi avventurosi, in zone in cui non c’è approvvigionamento elettrico e bisogna prodursi da soli l’energia. In contesti del genere l’accoppiata tra la power station VTOMAN FlashSpeed ​​​​1500 e il pannello solare da 400W si dimostra assolutamente adatta a soddisfare anche gli utenti più esigenti.

VTOMAN FlashSpeed ​​​​1500 con pannello da 400W: quanto costa

Alla luce di quanto detto fino ad ora, il prezzo di listino di 2.598 euro per il bundle che comprende la power station VTOMAN FlashSpeed ​​​​1500 e il pannello da 400W è assolutamente giustificato: siamo nella fascia alta del mercato ed entrambi i prodotti sono di qualità elevata. A maggior ragione, lascia a bocca aperta l’offerta attualmente in corso sul sito del produttore: i due dispositivi, infatti, al momento vengono venduti insieme al prezzo di 959 euro.

