Il periodo è un po’ complicato per OpenAI… Si è appena scoperto che degli agenti AI sono nuovamente sfuggiti al controllo, e questa volta hanno tentato di violare una piattaforma dell’ONU. Da parte della dirigenza si vuole essere rassicuranti, anche se, seguendo il clima attuale in cui si parla molto di rallentamento dello sviluppo della tecnologia, l’azienda ha deciso di sospendere l’addestramento dei suoi modelli più avanzati. Tutto ciò non sembra essere una scusa per non lanciare nuovi prodotti.

“o”, l’assistente sempre attivo di OpenAI

Gli utenti della rete hanno sempre l’occhio vigile. Alcuni di loro così hanno potuto scoprire una nuova aggiunta nell’elenco degli strumenti proposti da OpenAI per il suo abbonamento ChatGPT Pro, a 100 dollari al mese. Lo strumento si chiama “o”, descritto come un assistente sempre attivo (always-on assistant).

Secondo alcuni ricercatori curiosi che hanno esplorato il codice, una menzione “email” è comparsa accanto a quella di questo nuovo “o”. Si può immaginare, se questa indiscrezione dovesse confermarsi, che l’assistente sempre attivo di ChatGPT potrebbe così occuparsi degli scambi di posta elettronica anche quando non siete direttamente attivi.

Verso una presentazione il 29 settembre, durante il DevDay?

Qui ovviamente siamo nel campo delle ipotesi. Ma potremmo saperne di più in tempi brevi sul fronte dell’azienda di Sam Altman, dato che il DevDay si tiene oggi, venerdì 29 settembre. Un evento che OpenAI organizza nella città di San Francisco (California).

Ci si aspetta che il colosso dell’AI presenti un certo numero di novità in quest’occasione. Il pubblico dovrebbe poter dare un’occhiata a ciò che l’azienda sta attualmente sviluppando, così come ai suoi nuovi strumenti. “o”, qualora facesse la sua comparsa, dovrebbe essere il nuovo servizio proposto direttamente ai consumatori.