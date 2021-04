Chi è alla ricerca di una SSD da 512 GB per rendere più veloce il caricamento del PC o l’elaborazione dei contenuti, può oggi puntare in direzione di eBay dove un venditore italiano e affidabile propone quella del marchio Intenso al prezzo di soli 49,90 euro.

Occasione SSD: Intenso 512 GB a un ottimo prezzo

L’unità, con un form factor da 2,5 pollici, è in grado di supportare il trasferimento dati con velocità fino a 520 MB/s in fase di lettura grazie all’interfaccia di connessione SATA III. Una periferica per lo storage solida e dalle prestazioni elevate, perfetta per un upgrade hardware del computer in uso o per assemblarne uno nuovo. Maggiori informazioni nella scheda del prodotto.

Oggi l’unità SSD da 512 GB di Intenso è proposta al prezzo di soli 49,90 euro. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio nell’immediato con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è fuori discussione, come testimoniano i quasi 140.000 feedback positivi ricevuti dagli altri clienti su eBay. Chi preferisce può acquistare l’articolo su Amazon con una spesa leggermente superiore: 50,99 euro, sempre con spedizione gratuita e immediata.