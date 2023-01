SSD esterno da 1 TB LaCie: risparmio di oltre 100€ su Amazon

Siete alla ricerca di un ottimo SSD esterno per proteggere i vostri dati più importanti in qualsiasi luogo voi siate? Su Amazon è disponibile un’interessante promozione che riguarda l’ottimo LaCie Portable SSD da 1 TB che passa da 239,99 euro all’incredibile prezzo di 124,22 euro grazie a uno sconto del 48%.

SSD esterno da 1 TB LaCie: caratteristiche principali

File di grandi dimensioni? Nessun problema perché grazie a questo fantastico SSD potete trasferire rapidamente i file o lavorare direttamente dall’unità grazie a velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/s, paragonabili all’interfaccia NVMe. I 2 TB di memoria di archiviazione disponibile consente di conservare tutti i film, foto e altro in un’unica posizione. Inoltre il design accattivante, compatto e robusto è ottimo per resistere a uno stile di vita attivo e per essere portato ovunque.

Grazie alla compatibilità con iPad USB-C è possibile trasferire foto e video senza problemi e liberare spazio sul dispositivo, inoltre, è possibile lavorare su tutti i file direttamente dall’iPad. Non solo dispositivi Apple, perché grazie all’interfaccia USB-C è garantita una compatibilità immediata anche con Windows e Android. Infine massima tranquillità a lungo termine, grazie alla garanzia limitata di tre anni e ai servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati inclusi nel prezzo.

Tutto questo può essere vostro in meno di 48 ore lavorative grazie all’abbonamento Prime al prezzo di soli 124,22 euro. Lo sconto del 48% pone un risparmio di ben oltre 100 euro sul prezzo di listino, ma sbrigatevi perché sta andando a ruba!

