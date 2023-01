SSD interno Intenso 240 GB a poco più di 20€ su eBay

Se lo spazio di archiviazione non vi basta mai, ma non vi accontentate di un lento e macchinoso hard disk esterno, abbiamo la soluzione che fa per voi. Stiamo parlando dell’SSD interno della Intenso da 240 GB, un supporto estremamente compatto (fattore forma 2,5 pollici), dalle prestazioni eccellenti e con un costo decisamente accessibile: 20,43 euro su eBay grazie al coupon sconto CASA23 da inserire prima di effettuare il pagamento.

SSD interno Intenso da 240 GB: caratteristiche tecniche

La soluzione di Intenso è una delle più compatte e robuste che possiate trovare. Il case è realizzato completamente in lega di alluminio che consente di ridurre il peso al massimo agevolando sensibilmente la dissipazione del calore. Il taglio in questione è quello da 240 GB per conservare al meglio i contenuti più importanti velocizzando il PC senza troppi fronzoli. Consente di immagazzinare buone quantità di foto, video o documenti e grazie al collegamento SATA III 6Gb/s, con un apposito cavetto, potrete portarli sempre con voi anche in tasca.

La velocità di trasferimento dichiarata è di 520 MB/s per la lettura e 500 MB/s per la scrittura. Inoltre presenta l’avanzata tecnologia 3D-NAND e un Data Boost-Cache per tenere al sicuro ogni tipologia di documenti. Grazie ad uno sconto del 10% applicabile tramite il coupon CASA23, l’SSD interno Intenso da 240 GB può essere acquistato su eBay a soli 20,43 euro. Il venditore è assolutamente affidabile grazie al 99,9% di feedback positivi su quasi 50mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.