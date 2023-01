SSD interno Lexar NM620 da 1TB al suo MINIMO STORICO su Amazon

Tra le varie offerte che Amazon continua a proporre ogni giorno, vi riportiamo un interessante prezzo su un buon SSD interno. In particolare si tratta di un classico SSD interno M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 senza enormi pretese, ma perfetto per velocizzare l’avvio e la gestione di software anche di grande pesantezza come i videogiochi: stiamo parlando del Lexar NM620 da 1 TB. Il suo prezzo passa da 69,49 euro a 63,48 euro che può sembrare roba da poco, ma è uno dei prezzi più bassi di sempre per un prodotto di nuova generazione.

SSD Lexar NM620 da 1TB: caratteristiche tecniche

Come premesso si tratta di un SSD economico di grande qualità, perfetto per avere il corretto compromesso tra prezzo e prestazioni. Presenta un’interfaccia PCIe Gen3x4 ad alta velocità che raggiunge incredibili risultati come 3500MB/s in lettura e 3000MB/s in scrittura con tanto di supporto allo standard NVMe 1.4. Il fattore forma è quello classico della maggior parte degli SSD interni, ovvero M.2 2280 con tecnologia 3D NAND che garantisce una velocità 6 volte superiore a quella di un’unità SSD basata su SATA. È un prodotto ideale per amanti del PC e dei videogiochi e inoltre, non avendo parti mobili, è incredibilmente resistente agli urti e alle vibrazioni.

Al prezzo di soli 63,48 euro, attualmente in offerta su Amazon al suo prezzo più basso di sempre, può rivelarsi una perfetta soluzione per ridare vita ad un vecchio PC o per potenziare l’attuale PC da gaming con un ulteriore supporto da ben 1 TB di capacità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.