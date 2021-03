SSD NVMe Crucial P2 da 500 GB al suo minimo storico!

Siete alla ricerca di una buona SSD interna per potenziare il vostro PC desktop o notebook? L’unità NVMe PCIe da 500 GB della linea Crucial P2 (M.2 2280) è proposta al prezzo di soli 51,69 euro, il più basso di sempre su Amazon.

SSD NVMe Crucial P2 da 500 GB: caratteristiche principali

Nel corso di un lavoro, di una partita o di un viaggio, le normali velocità di avvio possono vanificare anche le più grandi aspirazioni. Ma, per fortuna, il nuovo SSD Crucial P2 garantisce velocità impressionanti. Grazie all’ampia capacità di archiviazione e alle prestazioni migliorate dalla più avanzata tecnologia NVMe, il P2 offre la velocità e l’affidabilità necessarie per sfruttare il vero potenziale del computer.

Dalla scheda delle specifiche tecniche si apprende che arriva alla velocità di 2.400 MB/s in fase di lettura e a 1.900 MB/s in scrittura per un trasferimento dati in grado di ridurre al minimo i tempi di avvio e quelli di attesa durante il caricamento, il salvataggio e l’elaborazione dei contenuti.

La SSD NVMe Crucial P2 (modello CT500P2SSD8) è una scelta consigliata a chi sta pensando a un upgrade del proprio computer: al prezzo di soli 51,69 euro è difficile trovare di meglio in quanto a capacità, prestazioni e affidabilità.