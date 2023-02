Stampante multifunzione con Wi-Fi HP DeskJet 2723e a soli 44€

Se siete alla ricerca di una buona stampate multifunzione per la casa o per l’ufficio, vi consigliamo di acquistare l’HP DeskJet 2723e acquistabile oggi in grande sconto su eBay grazie alla promozione CASA23 in corso. Potete portarvela a casa al prezzo finale di soli 44,91 euro invece di 64,90 euro grazie a un doppio sconto: il primo è di eBay ed è del 23%, il secondo dovete inserirlo voi prima di procedere con l’acquisto inserendo il coupon CASA23 nell’apposito spazio all’atto del pagamento.

Stampante Wi-Fi multifunzione: l’HP DeskJet 2723e deve essere vostra!

Questa stampante, nonostante il prezzo contenuto, è un gioiellino di tecnologia. Integra un modulo per la connettività Wi-Fi dual band così da poter comunicare con smartphone, tablet e computer senza l’impiego di cavi. Non mancano poi uno scanner utile per la digitalizzazione dei documenti e la funzione fotocopiatrice in bianco e nero oppure a colori. Il vassoio di alimentazione è molto capiente e può ospitare fino a 60 fogli in una sola volta.

Non è finita qui, perché grazie al servizio HP+ fornito dal produttore, potete contare su sei mesi di inchiostro gratis, consegnato direttamente a casa senza costi aggiuntivi. Tutto questo, come già scritto, al prezzo finale di soli 44,91 euro: l’unica accortezza è di digitare il codice CASA23 quando state per effettuare il pagamento altrimenti non potrete usufruire dell’ulteriore sconto del 10%. Fidatevi, anche il venditore è assolutamente affidabile con il 95,8% di feedback positivi su quasi 250mila recensioni.

