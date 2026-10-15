 Super offerta per le cuffie Marshall Major V con oltre 100 ore di audio
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Super offerta per le cuffie Marshall Major V con oltre 100 ore di audio

Le splendide cuffie wireless Marshall Major V, con oltre 100 ore di autonomia, pulsanti multifunzionali e ricarica senza fili, sono scontate al 46%.
Super offerta per le cuffie Marshall Major V con oltre 100 ore di audio
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Le splendide cuffie wireless Marshall Major V, con oltre 100 ore di autonomia, pulsanti multifunzionali e ricarica senza fili, sono scontate al 46%.
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Se hai deciso di acquistare delle cuffie senza fili di qualità, che abbiano soprattutto una grande autonomia, dai un’occhiata a questa promozione speciale. Se vai su Amazon in questo momento puoi avere le Marshall Major V a soli 80,99 euro, invece che 149 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero e non ci sono errori di prezzo. Siamo di fronte a uno sconto del 46% che oggi ti permette di risparmiare 68 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di pagarle in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

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Marshall Major V: innovative, audio fedele e batteria gigante

Sono davvero tantissime le caratteristiche che rendono le cuffie wireless Marshall Major V tra le migliori in commercio ed ecco perché a questo prezzo sono da prendere al volo. Sicuramente si fanno notare per il loro design particolare, molto bello esteticamente e funzionale. Hanno cuscinetti quadrati on-ear confortevoli con un archetto regolabile e sono completamente pieghevoli per occupare pochissimo spazio se le devi portare con te.

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Offrono a bassi potenti con medi decisi e alti definiti per un suono inconfondibile che ti catapulta all’interno delle tue canzoni. La connessione Bluetooth garantisce una bassissima latenza e un’affidabilità a diversi metri di distanza. Puoi avvalerti del pulsante di controllo posto sul padiglione destro per gestire le tracce musicali, le chiamate e altro. Inoltre c’è il pulsante personalizzabile con cui puoi accedere ad esempio a Spotify, all’equalizzazione o all’assistente vocale. Infine la batteria che ha un’autonomia di oltre 100 ore con una ricarica completa di 3 ore e sono ricaricabili anche in modalità wireless.

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Pubblicato il 15 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
15 ott 2026
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